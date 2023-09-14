В Перми начали сносить трибуны стадиона «Юность». Фото, видео

15 сентября 2023 в 13:34 Размер текста - 17 +

На стадионе работает строительная техника Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми на улице Революции началась реконструкция стадиона «Юность». Подрядчик приступил к демонтажу трибун и подтрибунных помещений. В этом убедился корреспондент URA.RU, побывавший на стадионе, где идут работы. «На стадионе работает крупная строительная техника, которая демонтирует трибуны. Проход рядом со спортивным сооружением сейчас огорожен», — сообщает корреспондент агентства. URA.RU рассказывало, что работы ведет компания «ЖБК-Строй». Подрядчику предстоит демонтировать старые трибуны и полностью обновить стадион под открытым небом. В рамках проекта предусмотрено строительство четырехэтажного спорткомплекса со вспомогательными и административными помещениями площадью более девяти тыс. кв. м. Новые трибуны смогут вместить порядка 1600 человек. Стоимость всех работ подрядчик оценил почти в два миллиарда рублей, 1,5 миллиарда из них краевым властям предоставил «Газпром». Подрядчик, компания «ЖБК-Строй», приступил к реконструкции стадиона «Юность» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Старые трибуны и подтрибунные помещения сносят с помощью экскаватора Фото: Сергей Русанов © URA.RU Территория вокруг стадиона огорожена Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми на улице Революции началась реконструкция стадиона «Юность». Подрядчик приступил к демонтажу трибун и подтрибунных помещений. В этом убедился корреспондент URA.RU, побывавший на стадионе, где идут работы. «На стадионе работает крупная строительная техника, которая демонтирует трибуны. Проход рядом со спортивным сооружением сейчас огорожен», — сообщает корреспондент агентства. URA.RU рассказывало, что работы ведет компания «ЖБК-Строй». Подрядчику предстоит демонтировать старые трибуны и полностью обновить стадион под открытым небом. В рамках проекта предусмотрено строительство четырехэтажного спорткомплекса со вспомогательными и административными помещениями площадью более девяти тыс. кв. м. Новые трибуны смогут вместить порядка 1600 человек. Стоимость всех работ подрядчик оценил почти в два миллиарда рублей, 1,5 миллиарда из них краевым властям предоставил «Газпром».