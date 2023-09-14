14 сентября 2023

В Перми начали сносить трибуны стадиона «Юность». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Начало реконструкции стадиона Юность. Пермь, снос трибун
На стадионе работает строительная техника Фото:

В Перми на улице Революции началась реконструкция стадиона «Юность». Подрядчик приступил к демонтажу трибун и подтрибунных помещений. В этом убедился корреспондент URA.RU, побывавший на стадионе, где идут работы.

«На стадионе работает крупная строительная техника, которая демонтирует трибуны. Проход рядом со спортивным сооружением сейчас огорожен», — сообщает корреспондент агентства. URA.RU рассказывало, что работы ведет компания «ЖБК-Строй».

Подрядчику предстоит демонтировать старые трибуны и полностью обновить стадион под открытым небом. В рамках проекта предусмотрено строительство четырехэтажного спорткомплекса со вспомогательными и административными помещениями площадью более девяти тыс. кв. м. Новые трибуны смогут вместить порядка 1600 человек. Стоимость всех работ подрядчик оценил почти в два миллиарда рублей, 1,5 миллиарда из них краевым властям предоставил «Газпром».

Начало реконструкции стадиона Юность. Пермь
Подрядчик, компания «ЖБК-Строй», приступил к реконструкции стадиона «Юность»
Фото:
Начало реконструкции стадиона Юность. Пермь
Старые трибуны и подтрибунные помещения сносят с помощью экскаватора
Фото:
Начало реконструкции стадиона Юность. Пермь
Территория вокруг стадиона огорожена
Фото:

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В Перми на улице Революции началась реконструкция стадиона «Юность». Подрядчик приступил к демонтажу трибун и подтрибунных помещений. В этом убедился корреспондент URA.RU, побывавший на стадионе, где идут работы. «На стадионе работает крупная строительная техника, которая демонтирует трибуны. Проход рядом со спортивным сооружением сейчас огорожен», — сообщает корреспондент агентства. URA.RU рассказывало, что работы ведет компания «ЖБК-Строй». Подрядчику предстоит демонтировать старые трибуны и полностью обновить стадион под открытым небом. В рамках проекта предусмотрено строительство четырехэтажного спорткомплекса со вспомогательными и административными помещениями площадью более девяти тыс. кв. м. Новые трибуны смогут вместить порядка 1600 человек. Стоимость всех работ подрядчик оценил почти в два миллиарда рублей, 1,5 миллиарда из них краевым властям предоставил «Газпром».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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