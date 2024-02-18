18 февраля 2024

В Перми «Сбербанк» продает свое отделение по цене квартиры

В Перми ПАО «Сбербанк» продает свой офис за 10 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Осень. Тюмень, сбербанк
Офис банка находится в многоквартирном жилом доме (архивное фото) Фото:

В Перми ПАО «Сбербанк» выставило на продажу один из своих активов. Речь об отделении кредитной организации на улице Карпинского, 107. Объект недвижимости продается через электронные торги с начальной ценой в 10,1 млн рублей. Для сравнения — почти столько же в краевой столице стоит трехкомнатная квартира.

«Предмет аукциона — право на заключение договора купли-продажи встроенного нежилого помещения площадью 179,9 квадратных метров. Помещение расположено в Перми на улице Карпинского, 107. Принадлежит ПАО „Сбербанк“ на праве собственности. Начальная цена — 10,1 млн рублей», — сообщается в конкурсном техзадании на сайте автоматизированной системы электронных торгов «Сбербанка».

По данным сервиса «2ГИС», по указанному в аукционных документах адресу находится отделение «Сбербанка», в котором оказывают услуги физическим и юридическим лицам. Проведение аукциона по продаже актива запланировано на 25 марта 2024 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми «Сбербанк» выставил на продажу находящийся у него в залоге банкетный зал «Джулия». Стоимость актива составляет 55 млн рублей.

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В Перми ПАО «Сбербанк» выставило на продажу один из своих активов. Речь об отделении кредитной организации на улице Карпинского, 107. Объект недвижимости продается через электронные торги с начальной ценой в 10,1 млн рублей. Для сравнения — почти столько же в краевой столице стоит трехкомнатная квартира. «Предмет аукциона — право на заключение договора купли-продажи встроенного нежилого помещения площадью 179,9 квадратных метров. Помещение расположено в Перми на улице Карпинского, 107. Принадлежит ПАО „Сбербанк“ на праве собственности. Начальная цена — 10,1 млн рублей», — сообщается в конкурсном техзадании на сайте автоматизированной системы электронных торгов «Сбербанка». По данным сервиса «2ГИС», по указанному в аукционных документах адресу находится отделение «Сбербанка», в котором оказывают услуги физическим и юридическим лицам. Проведение аукциона по продаже актива запланировано на 25 марта 2024 года. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми «Сбербанк» выставил на продажу находящийся у него в залоге банкетный зал «Джулия». Стоимость актива составляет 55 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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