В Пермском крае многодетным семьям предложили заменить участки земли

20 февраля 2024 в 10:44 Размер текста - 17 +

У многодетных есть возможность подобрать себе другой участок Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Кунгурском муниципальном округе Пермского края многодетные могут заменить земельные участки, полученные в муниципалитете. О процедуре замены участков сообщается на странице управления имущественных и земельных отношений администрации округа в соцсети «ВКонтакте». «Процедура замены участков носит заявительный характер. Для скорейшей реализации процедуры призываем многодетные семьи проявить активность и как можно быстрее подать заявление», — напоминают чиновники. В управлении отмечают, что 256 многодетным семьям предоставили земельные участки в поселке Дальнем. Также муниципалитет предлагает кунгурякам участки в деревне Любимово, селе Каширино и в других населенных пунктах. Полный перечень земельных участков размещен на сайте мэрии. Сейчас многодетная семья в Пермском крае может получить в собственность бесплатно участок, который предоставлен ей на праве аренды. Это предусмотрено законом Пермского края № 871-ПК от 1 декабря 2011 года.

В Кунгурском муниципальном округе Пермского края многодетные могут заменить земельные участки, полученные в муниципалитете. О процедуре замены участков сообщается на странице управления имущественных и земельных отношений администрации округа в соцсети «ВКонтакте». «Процедура замены участков носит заявительный характер. Для скорейшей реализации процедуры призываем многодетные семьи проявить активность и как можно быстрее подать заявление», — напоминают чиновники. В управлении отмечают, что 256 многодетным семьям предоставили земельные участки в поселке Дальнем. Также муниципалитет предлагает кунгурякам участки в деревне Любимово, селе Каширино и в других населенных пунктах. Полный перечень земельных участков размещен на сайте мэрии. Сейчас многодетная семья в Пермском крае может получить в собственность бесплатно участок, который предоставлен ей на праве аренды. Это предусмотрено законом Пермского края № 871-ПК от 1 декабря 2011 года.