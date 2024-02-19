19 февраля 2024

В Пермском крае многодетным семьям предложили заменить участки земли

© Служба новостей «URA.RU»
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Общественный слушания по вопросам межевания земли в центре Екатеринбурга
У многодетных есть возможность подобрать себе другой участок Фото:

В Кунгурском муниципальном округе Пермского края многодетные могут заменить земельные участки, полученные в муниципалитете. О процедуре замены участков сообщается на странице управления имущественных и земельных отношений администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«Процедура замены участков носит заявительный характер. Для скорейшей реализации процедуры призываем многодетные семьи проявить активность и как можно быстрее подать заявление», — напоминают чиновники. В управлении отмечают, что 256 многодетным семьям предоставили земельные участки в поселке Дальнем. Также муниципалитет предлагает кунгурякам участки в деревне Любимово, селе Каширино и в других населенных пунктах. Полный перечень земельных участков размещен на сайте мэрии.

Сейчас многодетная семья в Пермском крае может получить в собственность бесплатно участок, который предоставлен ей на праве аренды. Это предусмотрено законом Пермского края № 871-ПК от 1 декабря 2011 года.

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В Кунгурском муниципальном округе Пермского края многодетные могут заменить земельные участки, полученные в муниципалитете. О процедуре замены участков сообщается на странице управления имущественных и земельных отношений администрации округа в соцсети «ВКонтакте». «Процедура замены участков носит заявительный характер. Для скорейшей реализации процедуры призываем многодетные семьи проявить активность и как можно быстрее подать заявление», — напоминают чиновники. В управлении отмечают, что 256 многодетным семьям предоставили земельные участки в поселке Дальнем. Также муниципалитет предлагает кунгурякам участки в деревне Любимово, селе Каширино и в других населенных пунктах. Полный перечень земельных участков размещен на сайте мэрии. Сейчас многодетная семья в Пермском крае может получить в собственность бесплатно участок, который предоставлен ей на праве аренды. Это предусмотрено законом Пермского края № 871-ПК от 1 декабря 2011 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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