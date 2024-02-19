19 февраля 2024

Пермяки пожаловались на отключение горячей воды и отопления в сотнях домов

© Служба новостей «URA.RU»
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Тепло в батареях появится через пару часов Фото:

В Перми жители микрорайона Городские горки столкнулись с перебоями в горячем водоснабжении и отоплении. Об этом сообщили читатели URA.RU. В домовых чатах появилась информация, что проблема коснулась жителей 226 многоквартирных домов. В ПАО «Т Плюс» агентству пояснили, что отключение понадобилось для ремонта тепломагистрали.

«Пермские тепловые сети оперативно выполнили ремонт на тепломагистрали на улице Ушинского в Мотовилихинском районе Перми. Работы по замене клапана на трубопроводе выполнены в максимально сжатые сроки с опережением на семь часов», — отметили коммунальщики.

По данным «Т Плюс», заполнение системы будет завершено ориентировочно в 14:00. После этого УК и ТСЖ смогут подключить дома к отоплению и горячей воде.

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В Перми жители микрорайона Городские горки столкнулись с перебоями в горячем водоснабжении и отоплении. Об этом сообщили читатели URA.RU. В домовых чатах появилась информация, что проблема коснулась жителей 226 многоквартирных домов. В ПАО «Т Плюс» агентству пояснили, что отключение понадобилось для ремонта тепломагистрали. «Пермские тепловые сети оперативно выполнили ремонт на тепломагистрали на улице Ушинского в Мотовилихинском районе Перми. Работы по замене клапана на трубопроводе выполнены в максимально сжатые сроки с опережением на семь часов», — отметили коммунальщики. По данным «Т Плюс», заполнение системы будет завершено ориентировочно в 14:00. После этого УК и ТСЖ смогут подключить дома к отоплению и горячей воде.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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