Пермяки пожаловались на отключение горячей воды и отопления в сотнях домов

20 февраля 2024 в 13:02 Размер текста - 17 +

Тепло в батареях появится через пару часов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми жители микрорайона Городские горки столкнулись с перебоями в горячем водоснабжении и отоплении. Об этом сообщили читатели URA.RU. В домовых чатах появилась информация, что проблема коснулась жителей 226 многоквартирных домов. В ПАО «Т Плюс» агентству пояснили, что отключение понадобилось для ремонта тепломагистрали. «Пермские тепловые сети оперативно выполнили ремонт на тепломагистрали на улице Ушинского в Мотовилихинском районе Перми. Работы по замене клапана на трубопроводе выполнены в максимально сжатые сроки с опережением на семь часов», — отметили коммунальщики. По данным «Т Плюс», заполнение системы будет завершено ориентировочно в 14:00. После этого УК и ТСЖ смогут подключить дома к отоплению и горячей воде.

В Перми жители микрорайона Городские горки столкнулись с перебоями в горячем водоснабжении и отоплении. Об этом сообщили читатели URA.RU. В домовых чатах появилась информация, что проблема коснулась жителей 226 многоквартирных домов. В ПАО «Т Плюс» агентству пояснили, что отключение понадобилось для ремонта тепломагистрали. «Пермские тепловые сети оперативно выполнили ремонт на тепломагистрали на улице Ушинского в Мотовилихинском районе Перми. Работы по замене клапана на трубопроводе выполнены в максимально сжатые сроки с опережением на семь часов», — отметили коммунальщики. По данным «Т Плюс», заполнение системы будет завершено ориентировочно в 14:00. После этого УК и ТСЖ смогут подключить дома к отоплению и горячей воде.