Пермская фирма незаконно уволила бойца СВО, пока он был на фронте

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, автомат калашникова, оружие, перчатки, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Боец СВО обратился в суд, чтобы его восстановили на работе Фото:

В Пермском крае компания уволила своего сотрудника, пока он находился на СВО. Мужчине прислали по почте документы о сокращении, но срок уведомления был не соблюден. Информация об этом размещена в картотеке Ленинского районного суда.

«В 2014 году пермяк устроился работать в ООО «Торговый дом «Карлсон» оператором заправочной станции, которая расположена в деревне Абрамово Пермского края. В сентябре 2022 года пермяка призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации, и трудовой договор с ним был приостановлен. В сентябре 2023 года мужчине пришли документы о том, что его сокращают. В этом же письме было уведомление о сокращении, которое было оформлено месяцем ранее», — говорится в решении суда.

Пермяк посчитал свое сокращение незаконным и обратился с иском в суд. Он требовал восстановить его на работе и выплатить компенсацию за моральный вред в размере 50 тысяч рублей. Суд признал, что сокращение работника было незаконным из-за несоблюдения сроков уведомления. Также работодатель выплатит ему 12 тысяч рублей за причиненный моральный вред.

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В Пермском крае компания уволила своего сотрудника, пока он находился на СВО. Мужчине прислали по почте документы о сокращении, но срок уведомления был не соблюден. Информация об этом размещена в картотеке Ленинского районного суда. «В 2014 году пермяк устроился работать в ООО «Торговый дом «Карлсон» оператором заправочной станции, которая расположена в деревне Абрамово Пермского края. В сентябре 2022 года пермяка призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации, и трудовой договор с ним был приостановлен. В сентябре 2023 года мужчине пришли документы о том, что его сокращают. В этом же письме было уведомление о сокращении, которое было оформлено месяцем ранее», — говорится в решении суда. Пермяк посчитал свое сокращение незаконным и обратился с иском в суд. Он требовал восстановить его на работе и выплатить компенсацию за моральный вред в размере 50 тысяч рублей. Суд признал, что сокращение работника было незаконным из-за несоблюдения сроков уведомления. Также работодатель выплатит ему 12 тысяч рублей за причиненный моральный вред.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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