Пермская фирма незаконно уволила бойца СВО, пока он был на фронте

20 февраля 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Боец СВО обратился в суд, чтобы его восстановили на работе Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае компания уволила своего сотрудника, пока он находился на СВО. Мужчине прислали по почте документы о сокращении, но срок уведомления был не соблюден. Информация об этом размещена в картотеке Ленинского районного суда. «В 2014 году пермяк устроился работать в ООО «Торговый дом «Карлсон» оператором заправочной станции, которая расположена в деревне Абрамово Пермского края. В сентябре 2022 года пермяка призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации, и трудовой договор с ним был приостановлен. В сентябре 2023 года мужчине пришли документы о том, что его сокращают. В этом же письме было уведомление о сокращении, которое было оформлено месяцем ранее», — говорится в решении суда. Пермяк посчитал свое сокращение незаконным и обратился с иском в суд. Он требовал восстановить его на работе и выплатить компенсацию за моральный вред в размере 50 тысяч рублей. Суд признал, что сокращение работника было незаконным из-за несоблюдения сроков уведомления. Также работодатель выплатит ему 12 тысяч рублей за причиненный моральный вред.

В Пермском крае компания уволила своего сотрудника, пока он находился на СВО. Мужчине прислали по почте документы о сокращении, но срок уведомления был не соблюден. Информация об этом размещена в картотеке Ленинского районного суда. «В 2014 году пермяк устроился работать в ООО «Торговый дом «Карлсон» оператором заправочной станции, которая расположена в деревне Абрамово Пермского края. В сентябре 2022 года пермяка призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации, и трудовой договор с ним был приостановлен. В сентябре 2023 года мужчине пришли документы о том, что его сокращают. В этом же письме было уведомление о сокращении, которое было оформлено месяцем ранее», — говорится в решении суда. Пермяк посчитал свое сокращение незаконным и обратился с иском в суд. Он требовал восстановить его на работе и выплатить компенсацию за моральный вред в размере 50 тысяч рублей. Суд признал, что сокращение работника было незаконным из-за несоблюдения сроков уведомления. Также работодатель выплатит ему 12 тысяч рублей за причиненный моральный вред.