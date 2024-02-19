«Транснефть» продает за 10 млн рублей автодорогу возле пермского аэропорта

АО «Транснефть-Прикамье» продает находящуюся в собственности компании автомобильную дорогу. Речь об участке протяженностью в 2690 метров, расположенном в Пермском муниципальном округе вблизи аэропорта Большое Савино. Начальная стоимость имущества составляет более 10 млн рублей.
«Объект продажи — подъездная автодорога к линейной производственно-диспетчерской станции „Пермь“. Протяженность — 2690 метров, ширина — 4 метра. Имущество полностью попадает в зону „Приаэродромная территория аэродрома аэропорта Большое Савино“. Начальная цена — 10,2 млн рублей», — сообщается в техзадании на сайте автоматизированной системы торгов «Сбербанка».
В документе уточняется, что дорога предназначена для проезда автомобильного транспорта. Построена она была в 1979 году, основным материалом являются дорожные плиты. Состояние имущества удовлетворительное. Договор аренды земельного участка заключен между комитетом имущественных отношений администрации Пермского муниципального округа и АО «Транснефть — Прикамье» 5 июля 2022 года. Срок действия договора составляет 49 лет.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продается участок железной дороги со стрелочным переводом длиной в 460 метров. Стоимость актива составляет 1,5 млн рублей.
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.