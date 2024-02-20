Экс-твиттер заблокировал аккаунт Юлии Навальной

Аккаунт Юлии Навальной в соцсети X заблокирован
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Аккаунт вдовы Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) Юлии в социальной сети X (бывший Твиттер) был заблокирован. Сообщается, что это произошло из-за нарушения правил платформы.
«Действие учетной записи приостановлено», — говорится на странице Навальной. Отмечается, что это произошло в связи с нарушением правил платформы, за которые соцсеть приостанавливает действие аккаунтов.
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