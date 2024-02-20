20 февраля 2024

Патрушев доложил Путину о поставках зерна в Африку

Патрушев: Россия поставила 200 тысяч тонн зерна в шесть стран Африки
© Служба новостей «URA.RU»
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Совещение с Патрушевым. Курган, патрушев николай
В Африку поставлено 200 тонн зерна, заявил Патрушев Фото:

В шесть беднейших стран Африки поставлено 200 тысяч тонн пшеницы из России. Об этом заявил глава Минсельхоза РФ в беседе с президентом России Владимиром Путиным.

«Россия завершила поставки пшеницы в шесть беднейших стран Африки, общий объем гуманитарной помощи составил 200 тыс. тонн зерна», — заявил Патрушев. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия-24». Президент поблагодарил министра за реализацию программы гумпомощи африканским странам. Также он отметил хороший страт сельхозработ.

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В шесть беднейших стран Африки поставлено 200 тысяч тонн пшеницы из России. Об этом заявил глава Минсельхоза РФ в беседе с президентом России Владимиром Путиным. «Россия завершила поставки пшеницы в шесть беднейших стран Африки, общий объем гуманитарной помощи составил 200 тыс. тонн зерна», — заявил Патрушев. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия-24». Президент поблагодарил министра за реализацию программы гумпомощи африканским странам. Также он отметил хороший страт сельхозработ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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