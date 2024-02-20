Патрушев доложил Путину о поставках зерна в Африку

В Африку поставлено 200 тонн зерна, заявил Патрушев
В шесть беднейших стран Африки поставлено 200 тысяч тонн пшеницы из России. Об этом заявил глава Минсельхоза РФ в беседе с президентом России Владимиром Путиным.
«Россия завершила поставки пшеницы в шесть беднейших стран Африки, общий объем гуманитарной помощи составил 200 тыс. тонн зерна», — заявил Патрушев. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия-24». Президент поблагодарил министра за реализацию программы гумпомощи африканским странам. Также он отметил хороший страт сельхозработ.
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