Задержанного в Челябинске московского адвоката оставили под домашним арестом

Председателя коллегии адвокатов «Окатов и партнеры» адвокатской палаты Москвы Алексея Окатова, задержанного в Челябинске по обвинению в мошенничестве, оставили под домашним арестом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного суда.
«Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу Алексея Окатова. Постановление Центрального районного суда Челябинска, которым обвиняемому продлен срок содержания под домашним арестом до 29 апреля 2024 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе облсуда.
Окатов был задержан в Челябинске по прилету из Москвы. В столице Южного Урала у него есть жилье. Его обвинили в мошенничестве. Изначально в его деле был лишь один преступный эпизод, отнесенный к 2013 году. По версии следствия, тогда Окатов взял в аренду несколько погрузчиков, но так и не вернул технику, продав ее другим.
В ходе следствия силовики выявили еще один похожий эпизод, но уже за 2018 год. Тогда он также взял в аренду технику, но в нарушение всех договоров возвращать ее не стал.
После предъявления обвинений Окатов был отправлен в СИЗО на два месяца. Но уже через несколько недель ему удалось оспорить данное решение. Суд апелляционной инстанции избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста.
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