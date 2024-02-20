20 февраля 2024

Задержанного в Челябинске московского адвоката оставили под домашним арестом

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по делу экс-главы Кетовского района Носкова Александра. Курган, домашний арест, браслет фсин, электронный браслет
Алексей Окатов пробудет под домашним арестом, минимум, до конца апреля Фото:

Председателя коллегии адвокатов «Окатов и партнеры» адвокатской палаты Москвы Алексея Окатова, задержанного в Челябинске по обвинению в мошенничестве, оставили под домашним арестом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного суда.

«Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу Алексея Окатова. Постановление Центрального районного суда Челябинска, которым обвиняемому продлен срок содержания под домашним арестом до 29 апреля 2024 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе облсуда.

Окатов был задержан в Челябинске по прилету из Москвы. В столице Южного Урала у него есть жилье. Его обвинили в мошенничестве. Изначально в его деле был лишь один преступный эпизод, отнесенный к 2013 году. По версии следствия, тогда Окатов взял в аренду несколько погрузчиков, но так и не вернул технику, продав ее другим.

В ходе следствия силовики выявили еще один похожий эпизод, но уже за 2018 год. Тогда он также взял в аренду технику, но в нарушение всех договоров возвращать ее не стал.

После предъявления обвинений Окатов был отправлен в СИЗО на два месяца. Но уже через несколько недель ему удалось оспорить данное решение. Суд апелляционной инстанции избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста.

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Председателя коллегии адвокатов «Окатов и партнеры» адвокатской палаты Москвы Алексея Окатова, задержанного в Челябинске по обвинению в мошенничестве, оставили под домашним арестом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного суда. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу Алексея Окатова. Постановление Центрального районного суда Челябинска, которым обвиняемому продлен срок содержания под домашним арестом до 29 апреля 2024 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе облсуда. Окатов был задержан в Челябинске по прилету из Москвы. В столице Южного Урала у него есть жилье. Его обвинили в мошенничестве. Изначально в его деле был лишь один преступный эпизод, отнесенный к 2013 году. По версии следствия, тогда Окатов взял в аренду несколько погрузчиков, но так и не вернул технику, продав ее другим. В ходе следствия силовики выявили еще один похожий эпизод, но уже за 2018 год. Тогда он также взял в аренду технику, но в нарушение всех договоров возвращать ее не стал. После предъявления обвинений Окатов был отправлен в СИЗО на два месяца. Но уже через несколько недель ему удалось оспорить данное решение. Суд апелляционной инстанции избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста.
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Ссылки по теме
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