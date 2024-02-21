Депутат думы ХМАО взял на работу организатора скандальной эротической выставки

Экс-директор молодежки Нижневартовска трудоустроилась в думу ХМАО

22 февраля 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Новой помощницей депутата думы ХМАО Михаила Селюкова стала организатор скандальной выставки из Нижневартовска Фото: Размик Закарян © URA.RU Депутат думы ХМАО Михаил Селюков сменил помощника после жалоб однопартийцев в прокуратуру на трудоустройство падчерицы. Новой ассистенткой либерал-демократа стала экс-директор МАУ «Молодежный центр» Нижневартовска Людмила Козлова. В 2022 году учреждение прогремело на всю страну из-за экспонирования работ местного графика Любови Симоновой. Художница специализируется на изображении гениталий, каталог с которыми и оказался на выставке в арт-резиденции — в открытом доступе для детей. «Экс-директор „Молодежного центра“ Нижневартовска Козлова приступила к работе помощника Селюкова. Она ассистировала ему на заседании думского комитета по промышленности», — сообщает корреспондент URA.RU. В распоряжении агентства имеются фото с заседания, где присутствует Козлова. В думе ХМАО уточнили, что пока у Селюкова значится один помощник, а на общественных началах их может быть сколько угодно. Однако источник URA.RU в ЛДПР отметил, что Козлова будет отвечать за восточную зону округа, и работать она будет на постоянной основе. Сам Селюков на вопрос причины трудоустройства скандальной сотрудницы в беседе с журналистом предпочел не обсуждать. В 2022 году «Молодежный центр» оштрафовали за отсутствие возрастных ограничений на выставке, где экспонировались рисунки с изображением половых органов. После этого случился еще один скандал с закупкой восьми дизайнерских стульев Eburet за 400 тысяч рублей для подросткового клуба «Экоквант» (тоже проект нижневартовской «молодежки»). Все это в итоге привело к отставке Козловой в декабре 2022 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат думы ХМАО Михаил Селюков сменил помощника после жалоб однопартийцев в прокуратуру на трудоустройство падчерицы. Новой ассистенткой либерал-демократа стала экс-директор МАУ «Молодежный центр» Нижневартовска Людмила Козлова. В 2022 году учреждение прогремело на всю страну из-за экспонирования работ местного графика Любови Симоновой. Художница специализируется на изображении гениталий, каталог с которыми и оказался на выставке в арт-резиденции — в открытом доступе для детей. «Экс-директор „Молодежного центра“ Нижневартовска Козлова приступила к работе помощника Селюкова. Она ассистировала ему на заседании думского комитета по промышленности», — сообщает корреспондент URA.RU. В распоряжении агентства имеются фото с заседания, где присутствует Козлова. В думе ХМАО уточнили, что пока у Селюкова значится один помощник, а на общественных началах их может быть сколько угодно. Однако источник URA.RU в ЛДПР отметил, что Козлова будет отвечать за восточную зону округа, и работать она будет на постоянной основе. Сам Селюков на вопрос причины трудоустройства скандальной сотрудницы в беседе с журналистом предпочел не обсуждать. В 2022 году «Молодежный центр» оштрафовали за отсутствие возрастных ограничений на выставке, где экспонировались рисунки с изображением половых органов. После этого случился еще один скандал с закупкой восьми дизайнерских стульев Eburet за 400 тысяч рублей для подросткового клуба «Экоквант» (тоже проект нижневартовской «молодежки»). Все это в итоге привело к отставке Козловой в декабре 2022 года.