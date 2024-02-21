Пермский избирком за пять дней обошел половину домов в рамках выборов президента

Члены пермской избирательной комиссии за пять дней посетили половину домов и квартир. Обход был совершен в рамках главного проекта выборов президента России «ИнформУИК».
«За 5 дней из 20 дней выделенных на подомовое информирование, участники проекта „ИнформУИК“ обошли уже порядка 600 000, то есть более половины частных домов и квартир. Жители более 70% из них пообщались с обходчиками», — рассказали в пресс-службе избирательной комиссии Пермского края.
Уточняется, что из 79% опрошенных подтвердили свое участие в выборах президента России. Остальные дома члены избиркома посетят до 7 марта.
Ранее URA.RU рассказало, что члены избирательной комиссии будут ходить по домам и информировать жителей о процедуре голосования. Их можно узнать по брендированным шапкам и перчаткам.
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.