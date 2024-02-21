Пермский избирком за пять дней обошел половину домов в рамках выборов президента

22 февраля 2024 в 15:57 Размер текста - 17 +

Члены избирательной комиссии будут ходить по домам до 7 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Члены пермской избирательной комиссии за пять дней посетили половину домов и квартир. Обход был совершен в рамках главного проекта выборов президента России «ИнформУИК». «За 5 дней из 20 дней выделенных на подомовое информирование, участники проекта „ИнформУИК“ обошли уже порядка 600 000, то есть более половины частных домов и квартир. Жители более 70% из них пообщались с обходчиками», — рассказали в пресс-службе избирательной комиссии Пермского края. Уточняется, что из 79% опрошенных подтвердили свое участие в выборах президента России. Остальные дома члены избиркома посетят до 7 марта. Ранее URA.RU рассказало, что члены избирательной комиссии будут ходить по домам и информировать жителей о процедуре голосования. Их можно узнать по брендированным шапкам и перчаткам.

Члены пермской избирательной комиссии за пять дней посетили половину домов и квартир. Обход был совершен в рамках главного проекта выборов президента России «ИнформУИК». «За 5 дней из 20 дней выделенных на подомовое информирование, участники проекта „ИнформУИК“ обошли уже порядка 600 000, то есть более половины частных домов и квартир. Жители более 70% из них пообщались с обходчиками», — рассказали в пресс-службе избирательной комиссии Пермского края. Уточняется, что из 79% опрошенных подтвердили свое участие в выборах президента России. Остальные дома члены избиркома посетят до 7 марта. Ранее URA.RU рассказало, что члены избирательной комиссии будут ходить по домам и информировать жителей о процедуре голосования. Их можно узнать по брендированным шапкам и перчаткам.