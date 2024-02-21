21 февраля 2024

Пермский избирком за пять дней обошел половину домов в рамках выборов президента

© Служба новостей «URA.RU»
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Члены избирательной комиссии будут ходить по домам до 7 марта Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Члены пермской избирательной комиссии за пять дней посетили половину домов и квартир. Обход был совершен в рамках главного проекта выборов президента России «ИнформУИК».

«За 5 дней из 20 дней выделенных на подомовое информирование, участники проекта „ИнформУИК“ обошли уже порядка 600 000, то есть более половины частных домов и квартир. Жители более 70% из них пообщались с обходчиками», — рассказали в пресс-службе избирательной комиссии Пермского края.

Уточняется, что из 79% опрошенных подтвердили свое участие в выборах президента России. Остальные дома члены избиркома посетят до 7 марта.

Ранее URA.RU рассказало, что члены избирательной комиссии будут ходить по домам и информировать жителей о процедуре голосования. Их можно узнать по брендированным шапкам и перчаткам.

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Члены пермской избирательной комиссии за пять дней посетили половину домов и квартир. Обход был совершен в рамках главного проекта выборов президента России «ИнформУИК». «За 5 дней из 20 дней выделенных на подомовое информирование, участники проекта „ИнформУИК“ обошли уже порядка 600 000, то есть более половины частных домов и квартир. Жители более 70% из них пообщались с обходчиками», — рассказали в пресс-службе избирательной комиссии Пермского края. Уточняется, что из 79% опрошенных подтвердили свое участие в выборах президента России. Остальные дома члены избиркома посетят до 7 марта. Ранее URA.RU рассказало, что члены избирательной комиссии будут ходить по домам и информировать жителей о процедуре голосования. Их можно узнать по брендированным шапкам и перчаткам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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