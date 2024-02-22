В зоне СВО умер пермяк Владимир Федосеев

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Прощание с военкором Журавлевым. Екатеринбург, гвоздики, прощание, цветы
Прощание с бойцом состоится 24 февраля Фото:

На Украине в зоне спецоперации скончался житель Косинского муниципального округа (Пермский край) Владимир Федосеев. Мужчина отправился на СВО в ноябре 2023 года.

«В ходе специальной военной операции на территории Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украины, в боях с националистами, исполняя воинский долг, погиб наш земляк — Федосеев Владимир Николаевич», — сообщили в администрации Косинского муниципального округа. Уточняется, что мужчина умер 22 января 2024 года во время выполнения боевой задачи.

Прощание с бойцом состоится 24 февраля в здании Чураковского СДК. Начало в 13:00.

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На Украине в зоне спецоперации скончался житель Косинского муниципального округа (Пермский край) Владимир Федосеев. Мужчина отправился на СВО в ноябре 2023 года. «В ходе специальной военной операции на территории Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украины, в боях с националистами, исполняя воинский долг, погиб наш земляк — Федосеев Владимир Николаевич», — сообщили в администрации Косинского муниципального округа. Уточняется, что мужчина умер 22 января 2024 года во время выполнения боевой задачи. Прощание с бойцом состоится 24 февраля в здании Чураковского СДК. Начало в 13:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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