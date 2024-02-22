В зоне СВО умер пермяк Владимир Федосеев

Прощание с бойцом состоится 24 февраля Фото: Илья Московец © URA.RU

На Украине в зоне спецоперации скончался житель Косинского муниципального округа (Пермский край) Владимир Федосеев. Мужчина отправился на СВО в ноябре 2023 года.

«В ходе специальной военной операции на территории Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украины, в боях с националистами, исполняя воинский долг, погиб наш земляк — Федосеев Владимир Николаевич», — сообщили в администрации Косинского муниципального округа. Уточняется, что мужчина умер 22 января 2024 года во время выполнения боевой задачи.

Прощание с бойцом состоится 24 февраля в здании Чураковского СДК. Начало в 13:00.