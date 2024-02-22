Губернатор Куйвашев поздравил свердловчан с Днем защитника Отечества

23 февраля 2024 в 09:39 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев пожелал свердловчанам крепкого здоровья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 23 февраля поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества. Обращение опубликовано на официальном сайте департамента информационной политики. «Мы с гордостью и почтением вспоминаем всех воинов, кто давал отпор врагам, посягавшим на нашу землю. С благодарностью и уважением относимся к тем, кто сегодня хранит нерушимость российских границ», — сказал Куйвашев. Он добавил, что уральскую молодежь учат бережному отношению к истории Отечества. По его словам, День защитника Отечества является праздником, который объединяет людей, отстаивающих интересы России. Также губернатор пожелал свердловчанам крепкого здоровья и благополучия. Екатеринбуржцы считают, что с 23 февраля нужно поздравлять женщин, мужчин и молодых парней. Респонденты отметили, что этот праздник профессионалов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 23 февраля поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества. Обращение опубликовано на официальном сайте департамента информационной политики. «Мы с гордостью и почтением вспоминаем всех воинов, кто давал отпор врагам, посягавшим на нашу землю. С благодарностью и уважением относимся к тем, кто сегодня хранит нерушимость российских границ», — сказал Куйвашев. Он добавил, что уральскую молодежь учат бережному отношению к истории Отечества. По его словам, День защитника Отечества является праздником, который объединяет людей, отстаивающих интересы России. Также губернатор пожелал свердловчанам крепкого здоровья и благополучия. Екатеринбуржцы считают, что с 23 февраля нужно поздравлять женщин, мужчин и молодых парней. Респонденты отметили, что этот праздник профессионалов.