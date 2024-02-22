22 февраля 2024

Губернатор Куйвашев поздравил свердловчан с Днем защитника Отечества

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Торжественное мероприятие по случаю 90-летия Свердловской области. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев пожелал свердловчанам крепкого здоровья Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 23 февраля поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества. Обращение опубликовано на официальном сайте департамента информационной политики.

«Мы с гордостью и почтением вспоминаем всех воинов, кто давал отпор врагам, посягавшим на нашу землю. С благодарностью и уважением относимся к тем, кто сегодня хранит нерушимость российских границ», — сказал Куйвашев. Он добавил, что уральскую молодежь учат бережному отношению к истории Отечества.

По его словам, День защитника Отечества является праздником, который объединяет людей, отстаивающих интересы России. Также губернатор пожелал свердловчанам крепкого здоровья и благополучия.

Екатеринбуржцы считают, что с 23 февраля нужно поздравлять женщин, мужчин и молодых парней. Респонденты отметили, что этот праздник профессионалов.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 23 февраля поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества. Обращение опубликовано на официальном сайте департамента информационной политики. «Мы с гордостью и почтением вспоминаем всех воинов, кто давал отпор врагам, посягавшим на нашу землю. С благодарностью и уважением относимся к тем, кто сегодня хранит нерушимость российских границ», — сказал Куйвашев. Он добавил, что уральскую молодежь учат бережному отношению к истории Отечества. По его словам, День защитника Отечества является праздником, который объединяет людей, отстаивающих интересы России. Также губернатор пожелал свердловчанам крепкого здоровья и благополучия. Екатеринбуржцы считают, что с 23 февраля нужно поздравлять женщин, мужчин и молодых парней. Респонденты отметили, что этот праздник профессионалов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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