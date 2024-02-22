Екатеринбуржцы рассказали, кто достоин поздравлений на 23 февраля

Екатеринбуржцы считают, что с 23 февраля нужно поздравлять женщин

Некоторые екатеринбуржцы считают, что с 23 февраля поздравлять нужно не только мужчин Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В канун Дня защитника Отечества жители Екатеринбурга рассказали, кого, по их мнению, стоит поздравлять с этим праздником. По результатам опроса, проведенного URA.RU, многие респонденты уверенны, что это не только мужской праздник.

«Однозначно это праздник профессионалов. Есть врачи, есть шахтеры, а есть военные структуры. И не важно это женщина, мужчина или молодой парень. Вначале поздравляют ветеранов службы. Затем действующих военных и тех, кто служил в армии», — поделилась мнением читательница Валентина.

«Только военных, реально защищающих Родину. Если хочется отпраздновать гендерный праздник, то есть международный мужской день. Все-таки не все мужчины связывают жизнь с армией», — рассказал Андрей. Также он отметил, что принимать подарки со словами «будешь же когда-то защищать» ему некомфортно.

«Все мужчины — потенциальные защитники Отечества. Поздравлять нужно всех! Никто же не обсуждает каких девушек поздравлять с 8 марта», — поделился мнением другой читатель Михаил.

«Всех кто имеет отношение к военной службе. Женщин в том числе. Если женщина военная, она же тоже защитник Отечества. Просто у нас этот день в мужской переквалифицировали, непонятно почему», — отметил Владислав.

«У нас в армии поздравляли всех служащих — и мужчин, и женщин. Я, кстати, принимала присягу 23 февраля», — рассказала Светлана.

«Поздравлять нужно тех, кто защищает Отечество. Тем более название праздника говорит само за себя», «Тех кто причастен и девушек в том числе, а не всех лиц мужского пола», «Я в этот праздник вообще лучше бы день тишины сделал», — также поделились другие читатели агентства.