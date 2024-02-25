После побега заключенного из автозака в МВД Сургута началась служебная проверка

После побега заключенного от конвоиров через окно автозака в МВД Сургута началась служебная проверка. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении полиции.
«24 февраля в Сургуте произошел побег местного жителя из служебного автотранспорта полиции. По факту произошедшего начальником УМВД России по ХМАО-Югре в отношении сотрудников полиции назначено проведение служебной проверки», — сообщили в ведомстве.
Установлено, что конвоировавшие заключенного сотрудники полиции оставили мужчину одно в служебном автотранспорте. Воспользовавшись отсутствием сопровождающих сургутянин, вылез в окно и убежал.
Ранее URA.RU сообщало, что полиции Сургута потребовался один день на поиски сбежавшего из автозака мужчины. В суд его доставили из-за административных нарушений, но пока сотрудники отвлеклись, мужчина вылез из окна служебного автотранспорта и сбежал.
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