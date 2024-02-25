25 февраля 2024

После побега заключенного из автозака в МВД Сургута началась служебная проверка

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция по профилактике кибермошенничества. Пермь, подполковник мвд
За нарушение конвоирам грозит дисциплинарное взыскание Фото:

После побега заключенного от конвоиров через окно автозака в МВД Сургута началась служебная проверка. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении полиции.

«24 февраля в Сургуте произошел побег местного жителя из служебного автотранспорта полиции. По факту произошедшего начальником УМВД России по ХМАО-Югре в отношении сотрудников полиции назначено проведение служебной проверки», — сообщили в ведомстве.

Установлено, что конвоировавшие заключенного сотрудники полиции оставили мужчину одно в служебном автотранспорте. Воспользовавшись отсутствием сопровождающих сургутянин, вылез в окно и убежал.

Ранее URA.RU сообщало, что полиции Сургута потребовался один день на поиски сбежавшего из автозака мужчины. В суд его доставили из-за административных нарушений, но пока сотрудники отвлеклись, мужчина вылез из окна служебного автотранспорта и сбежал.

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После побега заключенного от конвоиров через окно автозака в МВД Сургута началась служебная проверка. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении полиции. «24 февраля в Сургуте произошел побег местного жителя из служебного автотранспорта полиции. По факту произошедшего начальником УМВД России по ХМАО-Югре в отношении сотрудников полиции назначено проведение служебной проверки», — сообщили в ведомстве. Установлено, что конвоировавшие заключенного сотрудники полиции оставили мужчину одно в служебном автотранспорте. Воспользовавшись отсутствием сопровождающих сургутянин, вылез в окно и убежал. Ранее URA.RU сообщало, что полиции Сургута потребовался один день на поиски сбежавшего из автозака мужчины. В суд его доставили из-за административных нарушений, но пока сотрудники отвлеклись, мужчина вылез из окна служебного автотранспорта и сбежал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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