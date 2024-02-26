В думе Сургута назначен новый руководитель аппарата

Руководителем аппарата думы Сургута стала Елена Ануфриева

27 февраля 2024 в 10:04 Размер текста - 17 +

Ануфриева приступила к работе 27 февраля Фото: Алексей Андронов © URA.RU Руководителем аппарата думы Сургута назначена Елена Ануфриева. К исполнению обязанностей она приступила сегодня, 27 февраля, сообщили URA.RU в пресс-службе городской думы. «Елене Анатольевне эта работа хорошо знакома: она возглавляла аппарат с 2014 по 2017 годы. Последние шесть лет работала начальником отдела в департаменте имущественных и земельных отношений администрации Сургута», — прокомментировали в пресс-службе. Прежний руководитель аппарата думы Сургута Елена Кураева заняла позицию начальника правового управления городской администрации. Место главного юриста мэрии Сургута было вакантно три месяца после ухода Ольги Мухлаевой в районную администрацию.

Руководителем аппарата думы Сургута назначена Елена Ануфриева. К исполнению обязанностей она приступила сегодня, 27 февраля, сообщили URA.RU в пресс-службе городской думы. «Елене Анатольевне эта работа хорошо знакома: она возглавляла аппарат с 2014 по 2017 годы. Последние шесть лет работала начальником отдела в департаменте имущественных и земельных отношений администрации Сургута», — прокомментировали в пресс-службе. Прежний руководитель аппарата думы Сургута Елена Кураева заняла позицию начальника правового управления городской администрации. Место главного юриста мэрии Сургута было вакантно три месяца после ухода Ольги Мухлаевой в районную администрацию.