26 февраля 2024

В думе Сургута назначен новый руководитель аппарата

Руководителем аппарата думы Сургута стала Елена Ануфриева
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Зал Думы города после ремонта. Сургут, дума сургута, думский зал, кресло председателя думы
Ануфриева приступила к работе 27 февраля Фото:

Руководителем аппарата думы Сургута назначена Елена Ануфриева. К исполнению обязанностей она приступила сегодня, 27 февраля, сообщили URA.RU в пресс-службе городской думы.

«Елене Анатольевне эта работа хорошо знакома: она возглавляла аппарат с 2014 по 2017 годы. Последние шесть лет работала начальником отдела в департаменте имущественных и земельных отношений администрации Сургута», — прокомментировали в пресс-службе.

Прежний руководитель аппарата думы Сургута Елена Кураева заняла позицию начальника правового управления городской администрации. Место главного юриста мэрии Сургута было вакантно три месяца после ухода Ольги Мухлаевой в районную администрацию.

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Руководителем аппарата думы Сургута назначена Елена Ануфриева. К исполнению обязанностей она приступила сегодня, 27 февраля, сообщили URA.RU в пресс-службе городской думы. «Елене Анатольевне эта работа хорошо знакома: она возглавляла аппарат с 2014 по 2017 годы. Последние шесть лет работала начальником отдела в департаменте имущественных и земельных отношений администрации Сургута», — прокомментировали в пресс-службе. Прежний руководитель аппарата думы Сургута Елена Кураева заняла позицию начальника правового управления городской администрации. Место главного юриста мэрии Сургута было вакантно три месяца после ухода Ольги Мухлаевой в районную администрацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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