31 января 2024

Руководитель аппарата думы Сургута переходит на работу в мэрию

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Несогласованный митинг в поддержку Навального. Сургут, камеры наблюдения, администрация сургута
Место главного юриста мэрии Сургута вакантно уже три месяца Фото:

Руководитель аппарата думы Сургута Елена Кураева переходит на позицию начальника правового управления городской администрации. Об этом URA.RU сообщил источники в местном политическом истеблишменте.

«Кураева займет позицию главного юриста мэрии. Эта позиция была вакантна после ухода в районную администрацию Ольги Мухлаевой. В думе у Кураевой последний рабочий день — 5 февраля», — рассказал инсайдер.

Другой собеседник URA.RU считает, что переход Кураевой в мэрии может рассматриваться для нее как повышение. «Кураева грамотный юрист и неплохой управленец. К тому же непонятно, какое будущее ждет аппарат городских дум. В округе есть тенденция на их сокращение или вовсе упразднение. В крупных городах Югры они пока работают, хотя оптимизация штата уже была», — рассказал источник.

В департаменте массовых коммуникаций администрации Сургута заявили, что комментируют кадровые решения только после официального назначения. В пресс-службе думы Сургута подтвердили информацию о предстоящем уходе Кураевой.

Ранее URA.RU сообщало, что 18 октября 2023 года у Ольги Мухлаевой был последний рабочий день в сургутской мэрии. В районной администрации она возглавляет юридический комитет.

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Руководитель аппарата думы Сургута Елена Кураева переходит на позицию начальника правового управления городской администрации. Об этом URA.RU сообщил источники в местном политическом истеблишменте. «Кураева займет позицию главного юриста мэрии. Эта позиция была вакантна после ухода в районную администрацию Ольги Мухлаевой. В думе у Кураевой последний рабочий день — 5 февраля», — рассказал инсайдер. Другой собеседник URA.RU считает, что переход Кураевой в мэрии может рассматриваться для нее как повышение. «Кураева грамотный юрист и неплохой управленец. К тому же непонятно, какое будущее ждет аппарат городских дум. В округе есть тенденция на их сокращение или вовсе упразднение. В крупных городах Югры они пока работают, хотя оптимизация штата уже была», — рассказал источник. В департаменте массовых коммуникаций администрации Сургута заявили, что комментируют кадровые решения только после официального назначения. В пресс-службе думы Сургута подтвердили информацию о предстоящем уходе Кураевой. Ранее URA.RU сообщало, что 18 октября 2023 года у Ольги Мухлаевой был последний рабочий день в сургутской мэрии. В районной администрации она возглавляет юридический комитет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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