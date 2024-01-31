Руководитель аппарата думы Сургута переходит на работу в мэрию

01 февраля 2024 в 14:51 Размер текста - 17 +

Место главного юриста мэрии Сургута вакантно уже три месяца Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Руководитель аппарата думы Сургута Елена Кураева переходит на позицию начальника правового управления городской администрации. Об этом URA.RU сообщил источники в местном политическом истеблишменте. «Кураева займет позицию главного юриста мэрии. Эта позиция была вакантна после ухода в районную администрацию Ольги Мухлаевой. В думе у Кураевой последний рабочий день — 5 февраля», — рассказал инсайдер. Другой собеседник URA.RU считает, что переход Кураевой в мэрии может рассматриваться для нее как повышение. «Кураева грамотный юрист и неплохой управленец. К тому же непонятно, какое будущее ждет аппарат городских дум. В округе есть тенденция на их сокращение или вовсе упразднение. В крупных городах Югры они пока работают, хотя оптимизация штата уже была», — рассказал источник. В департаменте массовых коммуникаций администрации Сургута заявили, что комментируют кадровые решения только после официального назначения. В пресс-службе думы Сургута подтвердили информацию о предстоящем уходе Кураевой. Ранее URA.RU сообщало, что 18 октября 2023 года у Ольги Мухлаевой был последний рабочий день в сургутской мэрии. В районной администрации она возглавляет юридический комитет.

Руководитель аппарата думы Сургута Елена Кураева переходит на позицию начальника правового управления городской администрации. Об этом URA.RU сообщил источники в местном политическом истеблишменте. «Кураева займет позицию главного юриста мэрии. Эта позиция была вакантна после ухода в районную администрацию Ольги Мухлаевой. В думе у Кураевой последний рабочий день — 5 февраля», — рассказал инсайдер. Другой собеседник URA.RU считает, что переход Кураевой в мэрии может рассматриваться для нее как повышение. «Кураева грамотный юрист и неплохой управленец. К тому же непонятно, какое будущее ждет аппарат городских дум. В округе есть тенденция на их сокращение или вовсе упразднение. В крупных городах Югры они пока работают, хотя оптимизация штата уже была», — рассказал источник. В департаменте массовых коммуникаций администрации Сургута заявили, что комментируют кадровые решения только после официального назначения. В пресс-службе думы Сургута подтвердили информацию о предстоящем уходе Кураевой. Ранее URA.RU сообщало, что 18 октября 2023 года у Ольги Мухлаевой был последний рабочий день в сургутской мэрии. В районной администрации она возглавляет юридический комитет.