Приложение для быстрых платежей удалили из AppStore. Скрин

Приложения «СБПэй» и «Привет!» пропали из AppStore

27 февраля 2024 в 11:20 Размер текста - 17 +

AppStore не в первый раз удаляет российские приложения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Приложения для Национальной системы платежных карт «СБПэй» и «Привет!» пропали из AppStore. Соответсвующее сообщение можно увидеть в самом онлайн-магазине. «Это приложение сейчас не доступно в вашей стране или регионе», — такая плашка появляется в AppStore при попытке скачать приложение «СБПэй» или «Привет!» через пригласительную ссылку. Также приложения нельзя найти через строку поиска в онлайн-магазине, при этом в Google Play они по-прежнему доступны к скачиванию. «СБПэй» позволяет проводить бесконтактную оплату товаров смартфоном с функцией NFC. Приложение «Привет!» информировало пользователей об акциях платежной системы «Мир» и Системы быстрых платежей (СБП). Национальная система платежных карт попала под санкции США 23 февраля. Однако до этого из AppStore уже пропадали приложения российских банков. Так, например, «Сбербанк» выпускал несколько версий своего приложения из-за постоянных блокировок онлайн-магазином. Скрин: магазин приложений AppStore

Приложения для Национальной системы платежных карт «СБПэй» и «Привет!» пропали из AppStore. Соответсвующее сообщение можно увидеть в самом онлайн-магазине. «Это приложение сейчас не доступно в вашей стране или регионе», — такая плашка появляется в AppStore при попытке скачать приложение «СБПэй» или «Привет!» через пригласительную ссылку. Также приложения нельзя найти через строку поиска в онлайн-магазине, при этом в Google Play они по-прежнему доступны к скачиванию. «СБПэй» позволяет проводить бесконтактную оплату товаров смартфоном с функцией NFC. Приложение «Привет!» информировало пользователей об акциях платежной системы «Мир» и Системы быстрых платежей (СБП). Национальная система платежных карт попала под санкции США 23 февраля. Однако до этого из AppStore уже пропадали приложения российских банков. Так, например, «Сбербанк» выпускал несколько версий своего приложения из-за постоянных блокировок онлайн-магазином.