Новая версия приложения «Сбера» пропала из AppStore

Новая версия мобильного приложения «Учет онлайн» от «Сбера» недоступна для скачивания в магазине AppStore. Однако еще пару часов назад ее можно было скачать. В этом убедился корреспондент URA.RU.
Накануне «Сбер» представил новую версию своего мобильного приложения. Сейчас при заходе в приложение банка «Сбол» перед пользователем всплывает сообщение с просьбой перейти в AppStore и скачать новое. Однако в настоящий момент сделать это невозможно.
Ранее «Сбер» выпустил новую версию мобильного приложения «Учет онлайн». Приложение официально представила пресс-служба банка, отмечая, что оно позволяет пользоваться всеми необходимыми сервисами.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.