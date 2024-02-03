Новая версия приложения «Сбера» пропала из AppStore

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Клипарт. Сургут, мобильное приложение, сбербанк онлайн
Сбер выпустил новое приложение банка, которое невозможно скачать на данный момент Фото:

Новая версия мобильного приложения «Учет онлайн» от «Сбера» недоступна для скачивания в магазине AppStore. Однако еще пару часов назад ее можно было скачать. В этом убедился корреспондент URA.RU.

Накануне «Сбер» представил новую версию своего мобильного приложения. Сейчас при заходе в приложение банка «Сбол» перед пользователем всплывает сообщение с просьбой перейти в AppStore и скачать новое. Однако в настоящий момент сделать это невозможно.

Ранее «Сбер» выпустил новую версию мобильного приложения «Учет онлайн». Приложение официально представила пресс-служба банка, отмечая, что оно позволяет пользоваться всеми необходимыми сервисами.

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Новая версия мобильного приложения «Учет онлайн» от «Сбера» недоступна для скачивания в магазине AppStore. Однако еще пару часов назад ее можно было скачать. В этом убедился корреспондент URA.RU. Накануне «Сбер» представил новую версию своего мобильного приложения. Сейчас при заходе в приложение банка «Сбол» перед пользователем всплывает сообщение с просьбой перейти в AppStore и скачать новое. Однако в настоящий момент сделать это невозможно. Ранее «Сбер» выпустил новую версию мобильного приложения «Учет онлайн». Приложение официально представила пресс-служба банка, отмечая, что оно позволяет пользоваться всеми необходимыми сервисами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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