Новая версия приложения «Сбера» пропала из AppStore

03 февраля 2024 в 11:08 Размер текста - 17 +

Сбер выпустил новое приложение банка, которое невозможно скачать на данный момент Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Новая версия мобильного приложения «Учет онлайн» от «Сбера» недоступна для скачивания в магазине AppStore. Однако еще пару часов назад ее можно было скачать. В этом убедился корреспондент URA.RU. Накануне «Сбер» представил новую версию своего мобильного приложения. Сейчас при заходе в приложение банка «Сбол» перед пользователем всплывает сообщение с просьбой перейти в AppStore и скачать новое. Однако в настоящий момент сделать это невозможно. Ранее «Сбер» выпустил новую версию мобильного приложения «Учет онлайн». Приложение официально представила пресс-служба банка, отмечая, что оно позволяет пользоваться всеми необходимыми сервисами.

Новая версия мобильного приложения «Учет онлайн» от «Сбера» недоступна для скачивания в магазине AppStore. Однако еще пару часов назад ее можно было скачать. В этом убедился корреспондент URA.RU. Накануне «Сбер» представил новую версию своего мобильного приложения. Сейчас при заходе в приложение банка «Сбол» перед пользователем всплывает сообщение с просьбой перейти в AppStore и скачать новое. Однако в настоящий момент сделать это невозможно. Ранее «Сбер» выпустил новую версию мобильного приложения «Учет онлайн». Приложение официально представила пресс-служба банка, отмечая, что оно позволяет пользоваться всеми необходимыми сервисами.