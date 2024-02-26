26 февраля 2024

Самый известный пермский штурмовик открыл в университете стенд СВО. Фото

Участники спецоперации открыли в Пермском госуниверситете стенд, посвященный СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Мультимедийная выставка Герои спецоперации. Екатеринбург, выставка про сво
Стенд об участниках СВО представлен в первом корпусе ПГНИУ (архивное фото) Фото:
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В Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) открылся стенд, посвященный героям специальной военной операции. Участие в его открытии принял самый известный пермский штурмовик Александр Григоренко. После этого ветеран СВО пообщался со студентами, которые научились готовить сухой душ и отведали армейский сухпаек. Об этом говорится в группе университета «Ситуационный центр» в соцсети «ВКонтакте».

«В преддверии Дня защитника Отечества в холле первого корпуса прошла официальная церемония открытия стенда, посвященного участникам СВО из Перми. В торжественном открытии приняли участие приглашенные гости: исполнительный директор Пермского филиала РСБИ (Российский союз боевых искусств — прим. URA.RU) Владимир Любровских; представитель организации ветеранов Вооруженных сил РФ, волонтер по доставке грузов в зону СВО Рашид Усманов, а также представленные на стенде участники специальной военной операции Даниил Степанов и Александр Григоренко», — сообщили в соцсети представители вуза.

Также в библиотеке ПГНИУ открылась выставка моделей военной техники времен Великой Отечественной войны. Посетить ее может любой желающий. Григоренко стал известен благодаря своей медийности: штурмовик подробно рассказывал о том, как участвовал в СВО, в своем telegram-канале. Он также снялся в фильме и был главным героем нескольких сюжетов тележурналистов.

Александр Григоренко рассказал студентам ПГНИУ о том, как участвовал в СВО
Александр Григоренко рассказал студентам ПГНИУ о том, как участвовал в СВО
Фото:
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В Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) открылся стенд, посвященный героям специальной военной операции. Участие в его открытии принял самый известный пермский штурмовик Александр Григоренко. После этого ветеран СВО пообщался со студентами, которые научились готовить сухой душ и отведали армейский сухпаек. Об этом говорится в группе университета «Ситуационный центр» в соцсети «ВКонтакте». «В преддверии Дня защитника Отечества в холле первого корпуса прошла официальная церемония открытия стенда, посвященного участникам СВО из Перми. В торжественном открытии приняли участие приглашенные гости: исполнительный директор Пермского филиала РСБИ (Российский союз боевых искусств — прим. URA.RU) Владимир Любровских; представитель организации ветеранов Вооруженных сил РФ, волонтер по доставке грузов в зону СВО Рашид Усманов, а также представленные на стенде участники специальной военной операции Даниил Степанов и Александр Григоренко», — сообщили в соцсети представители вуза. Также в библиотеке ПГНИУ открылась выставка моделей военной техники времен Великой Отечественной войны. Посетить ее может любой желающий. Григоренко стал известен благодаря своей медийности: штурмовик подробно рассказывал о том, как участвовал в СВО, в своем telegram-канале. Он также снялся в фильме и был главным героем нескольких сюжетов тележурналистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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