Самый известный пермский штурмовик открыл в университете стенд СВО. Фото

Участники спецоперации открыли в Пермском госуниверситете стенд, посвященный СВО

27 февраля 2024 в 13:07 Размер текста - 17 +

Стенд об участниках СВО представлен в первом корпусе ПГНИУ (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) открылся стенд, посвященный героям специальной военной операции. Участие в его открытии принял самый известный пермский штурмовик Александр Григоренко. После этого ветеран СВО пообщался со студентами, которые научились готовить сухой душ и отведали армейский сухпаек. Об этом говорится в группе университета «Ситуационный центр» в соцсети «ВКонтакте». «В преддверии Дня защитника Отечества в холле первого корпуса прошла официальная церемония открытия стенда, посвященного участникам СВО из Перми. В торжественном открытии приняли участие приглашенные гости: исполнительный директор Пермского филиала РСБИ (Российский союз боевых искусств — прим. URA.RU) Владимир Любровских; представитель организации ветеранов Вооруженных сил РФ, волонтер по доставке грузов в зону СВО Рашид Усманов, а также представленные на стенде участники специальной военной операции Даниил Степанов и Александр Григоренко», — сообщили в соцсети представители вуза. Также в библиотеке ПГНИУ открылась выставка моделей военной техники времен Великой Отечественной войны. Посетить ее может любой желающий. Григоренко стал известен благодаря своей медийности: штурмовик подробно рассказывал о том, как участвовал в СВО, в своем telegram-канале. Он также снялся в фильме и был главным героем нескольких сюжетов тележурналистов. Александр Григоренко рассказал студентам ПГНИУ о том, как участвовал в СВО Фото: «Ситуационный центр» ПГНИУ, «ВКонтакте» https://vk.com/patriotismpsu Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) открылся стенд, посвященный героям специальной военной операции. Участие в его открытии принял самый известный пермский штурмовик Александр Григоренко. После этого ветеран СВО пообщался со студентами, которые научились готовить сухой душ и отведали армейский сухпаек. Об этом говорится в группе университета «Ситуационный центр» в соцсети «ВКонтакте». «В преддверии Дня защитника Отечества в холле первого корпуса прошла официальная церемония открытия стенда, посвященного участникам СВО из Перми. В торжественном открытии приняли участие приглашенные гости: исполнительный директор Пермского филиала РСБИ (Российский союз боевых искусств — прим. URA.RU) Владимир Любровских; представитель организации ветеранов Вооруженных сил РФ, волонтер по доставке грузов в зону СВО Рашид Усманов, а также представленные на стенде участники специальной военной операции Даниил Степанов и Александр Григоренко», — сообщили в соцсети представители вуза. Также в библиотеке ПГНИУ открылась выставка моделей военной техники времен Великой Отечественной войны. Посетить ее может любой желающий. Григоренко стал известен благодаря своей медийности: штурмовик подробно рассказывал о том, как участвовал в СВО, в своем telegram-канале. Он также снялся в фильме и был главным героем нескольких сюжетов тележурналистов.