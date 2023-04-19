Ставший героем фильма пермский штурмовик возвращается домой

19 апреля 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Участник СВО Александр Григоренко взял отпуск Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пермский штурмовик Александр Григоренко, ставший героем фильма за участие в спецоперации, на этой неделе вернется в Пермь. В беседе с корреспондентом URA.RU боец заявил, что принял решение взять на несколько дней отпуск. «Взял отпуск. В Пермь прибуду сегодня-завтра. Дома пробуду ориентировочно две недели», — рассказал Григоренко. URA.RU рассказывало, что в зоне СВО военнослужащий командует группой штурмовиков. Он стал героем автобиографического короткометражного фильма, который в своем telegram-канале разместил бывший замминистра информации ДНР и военный публицист Даниил Безсонов. Также Григоренко попал в сюжет телеканала «Россия 24», где рассказывал о том, как проходит подготовка военнослужащих. За участие в боях пермяк имеет несколько наград.

Пермский штурмовик Александр Григоренко, ставший героем фильма за участие в спецоперации, на этой неделе вернется в Пермь. В беседе с корреспондентом URA.RU боец заявил, что принял решение взять на несколько дней отпуск. «Взял отпуск. В Пермь прибуду сегодня-завтра. Дома пробуду ориентировочно две недели», — рассказал Григоренко. URA.RU рассказывало, что в зоне СВО военнослужащий командует группой штурмовиков. Он стал героем автобиографического короткометражного фильма, который в своем telegram-канале разместил бывший замминистра информации ДНР и военный публицист Даниил Безсонов. Также Григоренко попал в сюжет телеканала «Россия 24», где рассказывал о том, как проходит подготовка военнослужащих. За участие в боях пермяк имеет несколько наград.