Ставший героем фильма пермский штурмовик возвращается домой

Пермский штурмовик Александр Григоренко, ставший героем фильма за участие в спецоперации, на этой неделе вернется в Пермь. В беседе с корреспондентом URA.RU боец заявил, что принял решение взять на несколько дней отпуск.
«Взял отпуск. В Пермь прибуду сегодня-завтра. Дома пробуду ориентировочно две недели», — рассказал Григоренко.
URA.RU рассказывало, что в зоне СВО военнослужащий командует группой штурмовиков. Он стал героем автобиографического короткометражного фильма, который в своем telegram-канале разместил бывший замминистра информации ДНР и военный публицист Даниил Безсонов.
Также Григоренко попал в сюжет телеканала «Россия 24», где рассказывал о том, как проходит подготовка военнослужащих. За участие в боях пермяк имеет несколько наград.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!