Куйвашев проверил сельскую школу, строительство которой контролировал Путин. Фото

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Семинар-совещание по подготовке Госсовета по транспорту. Москва, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев проверил школу на 150 мест в свердловском селе Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил обновленную школу в селе Нижнеиргинское. Строительство образовательного учреждения находилось на контроле у президента России Владимира Путина. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП).

«Я желаю, чтобы дети, которые здесь учатся, получили максимум знаний, а школа стала культурным центром всего населенного пункта. Не могу не сказать, что национальные проекты, которые реализуются при поддержке нашего президента, дают свои плоды», — цитирует слова Куйвашева ДИП.

По словам губернатора Куйвашева, в регионе уделяется огромное внимание социальной сфере. «Сегодня и в больших, и в малых населенных пунктах ведется строительство школ и детских садов. Новое здание школы для нижнеиргинских ребят — большой праздник, но это и для нас большой праздник», — отметил глава региона.

Нацпроект «Образование» — один из главных проектов в России до 2024 годы. За счет мероприятий проекта в каждом регионе страны обеспечивается развитие системы образования по различным направлениям. Проект направлен на создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил обновленную школу в селе Нижнеиргинское. Строительство образовательного учреждения находилось на контроле у президента России Владимира Путина. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Я желаю, чтобы дети, которые здесь учатся, получили максимум знаний, а школа стала культурным центром всего населенного пункта. Не могу не сказать, что национальные проекты, которые реализуются при поддержке нашего президента, дают свои плоды», — цитирует слова Куйвашева ДИП. По словам губернатора Куйвашева, в регионе уделяется огромное внимание социальной сфере. «Сегодня и в больших, и в малых населенных пунктах ведется строительство школ и детских садов. Новое здание школы для нижнеиргинских ребят — большой праздник, но это и для нас большой праздник», — отметил глава региона. Нацпроект «Образование» — один из главных проектов в России до 2024 годы. За счет мероприятий проекта в каждом регионе страны обеспечивается развитие системы образования по различным направлениям. Проект направлен на создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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