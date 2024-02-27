Куйвашев проверил сельскую школу, строительство которой контролировал Путин. Фото

27 февраля 2024 в 16:28 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев проверил школу на 150 мест в свердловском селе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил обновленную школу в селе Нижнеиргинское. Строительство образовательного учреждения находилось на контроле у президента России Владимира Путина. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Я желаю, чтобы дети, которые здесь учатся, получили максимум знаний, а школа стала культурным центром всего населенного пункта. Не могу не сказать, что национальные проекты, которые реализуются при поддержке нашего президента, дают свои плоды», — цитирует слова Куйвашева ДИП. По словам губернатора Куйвашева, в регионе уделяется огромное внимание социальной сфере. «Сегодня и в больших, и в малых населенных пунктах ведется строительство школ и детских садов. Новое здание школы для нижнеиргинских ребят — большой праздник, но это и для нас большой праздник», — отметил глава региона. Нацпроект «Образование» — один из главных проектов в России до 2024 годы. За счет мероприятий проекта в каждом регионе страны обеспечивается развитие системы образования по различным направлениям. Проект направлен на создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры. Фото: департамент информационной политики Свердловской области Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил обновленную школу в селе Нижнеиргинское. Строительство образовательного учреждения находилось на контроле у президента России Владимира Путина. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Я желаю, чтобы дети, которые здесь учатся, получили максимум знаний, а школа стала культурным центром всего населенного пункта. Не могу не сказать, что национальные проекты, которые реализуются при поддержке нашего президента, дают свои плоды», — цитирует слова Куйвашева ДИП. По словам губернатора Куйвашева, в регионе уделяется огромное внимание социальной сфере. «Сегодня и в больших, и в малых населенных пунктах ведется строительство школ и детских садов. Новое здание школы для нижнеиргинских ребят — большой праздник, но это и для нас большой праздник», — отметил глава региона. Нацпроект «Образование» — один из главных проектов в России до 2024 годы. За счет мероприятий проекта в каждом регионе страны обеспечивается развитие системы образования по различным направлениям. Проект направлен на создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры.