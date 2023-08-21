В СвЖД пообещали решить вопрос отсутствия билетов из ХМАО в Тюмень

21 августа 2023 в 15:11 Размер текста - 17 +

В СвЖД могут добавить вагоны к поездам или сформировать новый состав Фото: Денис Моргунов © URA.RU В управлении Свердловской железной дороги (СвЖД) пообещали решить вопрос отсутствия билетов по направлению из ХМАО на юг. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор, которому пожаловалась одна из журналисток. «В компании признают: спрос значительно превышает предложение, особенно в сезон отпусков. В течение полутора недель в СвЖД пообещали представить варианты решения проблемы. Если возможно, добавят дополнительные вагоны к поездам, или вообще сформируют еще один состав, который свяжет нас с городами Югры и Ямала», — написал в своем telegram-канале Моор. Ранее на пресс-конференции с губернатором прозвучала жалоба, что летом уехать из Нижневартовска в сторону Тюмени практически невозможно, так как в продаже нет билетов на поезд. Моор тогда пообещал обсудить этот вопрос с руководством СвЖД.

В управлении Свердловской железной дороги (СвЖД) пообещали решить вопрос отсутствия билетов по направлению из ХМАО на юг. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор, которому пожаловалась одна из журналисток. «В компании признают: спрос значительно превышает предложение, особенно в сезон отпусков. В течение полутора недель в СвЖД пообещали представить варианты решения проблемы. Если возможно, добавят дополнительные вагоны к поездам, или вообще сформируют еще один состав, который свяжет нас с городами Югры и Ямала», — написал в своем telegram-канале Моор. Ранее на пресс-конференции с губернатором прозвучала жалоба, что летом уехать из Нижневартовска в сторону Тюмени практически невозможно, так как в продаже нет билетов на поезд. Моор тогда пообещал обсудить этот вопрос с руководством СвЖД.