28 февраля 2024

Пермским школьникам и студентам из глубинки дадут скидку на проезд в транспорте

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, автобусная остановка, подросток, автобус, ученик, паз, школьники
Подросткам компенсируют половину стоимости проезда Фото:

В Соликамске (Пермский край) школьникам и студентам, которые живут в сельской местности, будут компенсировать 50% стоимости поездок в общественном транспорте. Такое решение приняли местные депутаты во время заседания.

«Депутаты Соликамского городского округа приняли решение о компенсации проезда для школьников и студентов из сельской местности. Половина стоимости проезда будет компенсирована для школьников 10 и 11 классов, а также студентов», — сообщает telegram-канал «На местах».

Компенсация будет выплачиваться только тем, кто учится на очной форме обучения. Уточняется, что подростки должны учиться в муниципальных и государственных учреждениях Соликамского округа.

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В Соликамске (Пермский край) школьникам и студентам, которые живут в сельской местности, будут компенсировать 50% стоимости поездок в общественном транспорте. Такое решение приняли местные депутаты во время заседания. «Депутаты Соликамского городского округа приняли решение о компенсации проезда для школьников и студентов из сельской местности. Половина стоимости проезда будет компенсирована для школьников 10 и 11 классов, а также студентов», — сообщает telegram-канал «На местах». Компенсация будет выплачиваться только тем, кто учится на очной форме обучения. Уточняется, что подростки должны учиться в муниципальных и государственных учреждениях Соликамского округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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