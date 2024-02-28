Пермским школьникам и студентам из глубинки дадут скидку на проезд в транспорте

Подросткам компенсируют половину стоимости проезда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Соликамске (Пермский край) школьникам и студентам, которые живут в сельской местности, будут компенсировать 50% стоимости поездок в общественном транспорте. Такое решение приняли местные депутаты во время заседания.

«Депутаты Соликамского городского округа приняли решение о компенсации проезда для школьников и студентов из сельской местности. Половина стоимости проезда будет компенсирована для школьников 10 и 11 классов, а также студентов», — сообщает telegram-канал «На местах».

Компенсация будет выплачиваться только тем, кто учится на очной форме обучения. Уточняется, что подростки должны учиться в муниципальных и государственных учреждениях Соликамского округа.