В России подорожали премиальные летние шины

01 марта 2024 в 02:55 Размер текста - 17 +

Цена на шины непремиального сегмента почти не изменилась за год, отмечают аналитики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В РФ летние автомобильные шины премиальных брендов подорожали почти на треть в 2023 году. Эта информация содержится в отчете Национального агентства промышленной информации (НАПИ). «В 2023 году средние цены на автомобильные шины премиальных брендов выросли на 34,2%. Год назад такая покрышка стоила 20,2 тысячи рублей, сейчас — 27,1 тысячи», — на отчет НАПИ ссылаются «Известия». Цена шин непремиального сегмента практически не изменилась за год. Раньше они в среднем стоили 10,7 тысячи рублей, в 2024 году подобная покупка подешевела на 100 рублей. Аналитики объясняют ценовую динамику тем, что шинные заводы РФ ориентированы на дешевые покрышки. Большая часть премиальных моделей сейчас импортируется в страну. Рост цен в значительной степени вызван возросшими логистическими расходами. С приходом весны и повышением температур автомобилям требуется особый уход. Спецподготовка поможет улучшить работу машин и продлить срок службы. URA.RU подготовило материал, где расписано, что поможет автовладельцам адаптироваться к весенним условиям.

В РФ летние автомобильные шины премиальных брендов подорожали почти на треть в 2023 году. Эта информация содержится в отчете Национального агентства промышленной информации (НАПИ). «В 2023 году средние цены на автомобильные шины премиальных брендов выросли на 34,2%. Год назад такая покрышка стоила 20,2 тысячи рублей, сейчас — 27,1 тысячи», — на отчет НАПИ ссылаются «Известия». Цена шин непремиального сегмента практически не изменилась за год. Раньше они в среднем стоили 10,7 тысячи рублей, в 2024 году подобная покупка подешевела на 100 рублей. Аналитики объясняют ценовую динамику тем, что шинные заводы РФ ориентированы на дешевые покрышки. Большая часть премиальных моделей сейчас импортируется в страну. Рост цен в значительной степени вызван возросшими логистическими расходами. С приходом весны и повышением температур автомобилям требуется особый уход. Спецподготовка поможет улучшить работу машин и продлить срок службы. URA.RU подготовило материал, где расписано, что поможет автовладельцам адаптироваться к весенним условиям.