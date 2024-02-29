В России подорожали премиальные летние шины

В РФ летние автомобильные шины премиальных брендов подорожали почти на треть в 2023 году. Эта информация содержится в отчете Национального агентства промышленной информации (НАПИ).
«В 2023 году средние цены на автомобильные шины премиальных брендов выросли на 34,2%. Год назад такая покрышка стоила 20,2 тысячи рублей, сейчас — 27,1 тысячи», — на отчет НАПИ ссылаются «Известия».
Цена шин непремиального сегмента практически не изменилась за год. Раньше они в среднем стоили 10,7 тысячи рублей, в 2024 году подобная покупка подешевела на 100 рублей.
Аналитики объясняют ценовую динамику тем, что шинные заводы РФ ориентированы на дешевые покрышки. Большая часть премиальных моделей сейчас импортируется в страну. Рост цен в значительной степени вызван возросшими логистическими расходами.
С приходом весны и повышением температур автомобилям требуется особый уход. Спецподготовка поможет улучшить работу машин и продлить срок службы. URA.RU подготовило материал, где расписано, что поможет автовладельцам адаптироваться к весенним условиям.
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