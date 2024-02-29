Пермские школьники получат бесплатные обеды, показав справку из военкомата

В городе Чайковский Пермского края учащихся школ, чьи родители участвую в спецоперации, накормят бесплатными обедами на основании справки из военкомата. Условия предоставления бесплатного питания для учащихся 5-11 классов прописаны в постановлении администрации Чайковского округа.
«Право на бесплатное питание имеют обучающиеся, предоставившие справку из военного комиссариата и (или) документ, подтверждающий участие родителей (законных представителей) в специальной военной операции», — сказано в постановлении окружной администрации. Документ опубликован на сайте мэрии Чайковского.
В январе власти Пермского края решили выделить 28,6 миллиона рублей на обеды для школьников, а также учащихся техникумов и колледжей, чьи отцы находятся на СВО. В минобразования региона отмечали, что количество школьников, которые будут бесплатно питаться в столовых, превышает 3300 человек.
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