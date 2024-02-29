29 февраля 2024

Пермские школьники получат бесплатные обеды, показав справку из военкомата

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1 сентября М.В. Мишустин посетил школу 1579. Москва, школьная столовая, столовая
Бесплатными обедами в школах будут обеспечены учащиеся 5-11 классов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В городе Чайковский Пермского края учащихся школ, чьи родители участвую в спецоперации, накормят бесплатными обедами на основании справки из военкомата. Условия предоставления бесплатного питания для учащихся 5-11 классов прописаны в постановлении администрации Чайковского округа.

«Право на бесплатное питание имеют обучающиеся, предоставившие справку из военного комиссариата и (или) документ, подтверждающий участие родителей (законных представителей) в специальной военной операции», — сказано в постановлении окружной администрации. Документ опубликован на сайте мэрии Чайковского.

В январе власти Пермского края решили выделить 28,6 миллиона рублей на обеды для школьников, а также учащихся техникумов и колледжей, чьи отцы находятся на СВО. В минобразования региона отмечали, что количество школьников, которые будут бесплатно питаться в столовых, превышает 3300 человек.

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В городе Чайковский Пермского края учащихся школ, чьи родители участвую в спецоперации, накормят бесплатными обедами на основании справки из военкомата. Условия предоставления бесплатного питания для учащихся 5-11 классов прописаны в постановлении администрации Чайковского округа. «Право на бесплатное питание имеют обучающиеся, предоставившие справку из военного комиссариата и (или) документ, подтверждающий участие родителей (законных представителей) в специальной военной операции», — сказано в постановлении окружной администрации. Документ опубликован на сайте мэрии Чайковского. В январе власти Пермского края решили выделить 28,6 миллиона рублей на обеды для школьников, а также учащихся техникумов и колледжей, чьи отцы находятся на СВО. В минобразования региона отмечали, что количество школьников, которые будут бесплатно питаться в столовых, превышает 3300 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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