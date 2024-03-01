Открытие магазина с ушедшими из России брендами вызвало ажиотаж в Сургуте

Магазин с брендами Nike и Adidas начал работу в Сургуте раньше, чем ожидалось
© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин Nike. Екатеринбург, найк, nike, одежда, магазин
Магазин с брендами Nike и Adidas начал работу в Сургуте раньше, чем ожидалось Фото:

Открытие магазина Lamoda Sport в Сургуте, где представлена одежда и обувь брендов Adidas и Nike, вызвало ажиотаж у жителей города. Магазин открылся раньше, чем ожидалось, сообщил URA.RU менеджер по маркетингу ТРЦ «Аура» Екатерина Егорова.

«Магазин начал работу раньше, чем планировалось. Ожидали открытие на следующей неделе. Людей в день открытия много», — прокомментировала агентству Егорова.

Одним из самых популярных товаров у первых посетителей магазина стали кроссовки. Некоторые даже покупают сразу несколько пар спортивной обуви.

Еще один филиал Lamoda Sport Outlet в Сургуте вскоре откроется в ТЦ «Росич». Сейчас в магазин набирают сотрудников.

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Открытие магазина Lamoda Sport в Сургуте, где представлена одежда и обувь брендов Adidas и Nike, вызвало ажиотаж у жителей города. Магазин открылся раньше, чем ожидалось, сообщил URA.RU менеджер по маркетингу ТРЦ «Аура» Екатерина Егорова. «Магазин начал работу раньше, чем планировалось. Ожидали открытие на следующей неделе. Людей в день открытия много», — прокомментировала агентству Егорова. Одним из самых популярных товаров у первых посетителей магазина стали кроссовки. Некоторые даже покупают сразу несколько пар спортивной обуви. Еще один филиал Lamoda Sport Outlet в Сургуте вскоре откроется в ТЦ «Росич». Сейчас в магазин набирают сотрудников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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