Открытие магазина с ушедшими из России брендами вызвало ажиотаж в Сургуте

Открытие магазина Lamoda Sport в Сургуте, где представлена одежда и обувь брендов Adidas и Nike, вызвало ажиотаж у жителей города. Магазин открылся раньше, чем ожидалось, сообщил URA.RU менеджер по маркетингу ТРЦ «Аура» Екатерина Егорова.
«Магазин начал работу раньше, чем планировалось. Ожидали открытие на следующей неделе. Людей в день открытия много», — прокомментировала агентству Егорова.
Одним из самых популярных товаров у первых посетителей магазина стали кроссовки. Некоторые даже покупают сразу несколько пар спортивной обуви.
Еще один филиал Lamoda Sport Outlet в Сургуте вскоре откроется в ТЦ «Росич». Сейчас в магазин набирают сотрудников.
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