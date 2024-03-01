Уроженке Челябинска вернули гражданство РФ

Уроженке Челябинска одобрили возвращение гражданства РФ
Уроженку Челябинска Елену Аль-Ясин вновь приняли в гражданство РФ. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 1 марта.
«В соответствии с пунктом „а“ статьи 89 Конституции РФ постановляю принять в гражданство Аль-Ясин Елену, родившуюся 7 сентября 1964 года в Челябинске», — сообщается на официальном правовом портале. Указ подписан главой государства 1 марта.
Вместе с челябинкой гражданство получили 49 человек. Среди них также числится семья бывших граждан РФ из Санкт-Петербурга.
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