Уроженке Челябинска вернули гражданство РФ

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ЕГЭ. Курган, паспорт, егэ, российский паспорт
Уроженке Челябинска одобрили возвращение гражданства РФ Фото:

Уроженку Челябинска Елену Аль-Ясин вновь приняли в гражданство РФ. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 1 марта.

«В соответствии с пунктом „а“ статьи 89 Конституции РФ постановляю принять в гражданство Аль-Ясин Елену, родившуюся 7 сентября 1964 года в Челябинске», — сообщается на официальном правовом портале. Указ подписан главой государства 1 марта.

Вместе с челябинкой гражданство получили 49 человек. Среди них также числится семья бывших граждан РФ из Санкт-Петербурга.

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Уроженку Челябинска Елену Аль-Ясин вновь приняли в гражданство РФ. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 1 марта. «В соответствии с пунктом „а“ статьи 89 Конституции РФ постановляю принять в гражданство Аль-Ясин Елену, родившуюся 7 сентября 1964 года в Челябинске», — сообщается на официальном правовом портале. Указ подписан главой государства 1 марта. Вместе с челябинкой гражданство получили 49 человек. Среди них также числится семья бывших граждан РФ из Санкт-Петербурга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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