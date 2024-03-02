Самолеты ВСУ не могут взлететь из-за российской авиации

Российские истребители Су-35С выполняют дежурство в воздухе на авдеевском участке фронта, из-за чего самолеты ВСУ не могут даже взлететь с местных аэродромов. Об этом сообщили в Минобороны России.
В Минобороны заявили, что российская авиация выполняет дежурство в воздухе на авдеевском направлении. «Своим нахождением в воздухе экипажи Су-35С не дают противнику возможности даже взлететь с аэродрома базирования, так как любая воздушная цель при попытке взлететь будет тут же обнаружена и уничтожена», — заявили в оборонном ведомстве, передает РИА Новости.
В СМИ неоднократно писали о роли российской авиации на СВО. Так, британский военный эксперт полковник Саймон Диггинс заявлял, что украинская армия не может продвинуться на фронте из-за превосходства сил РФ в воздушном пространстве, передает деловое издание «Взгляд».
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