Самолеты ВСУ не могут взлететь из-за российской авиации

Экипажи Су-35С не дают самолетам ВСУ взлететь на авдеевском направлении

02 марта 2024 в 07:18 Размер текста - 17 +

Самолеты Су-35 выполняют дежурство в воздухе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские истребители Су-35С выполняют дежурство в воздухе на авдеевском участке фронта, из-за чего самолеты ВСУ не могут даже взлететь с местных аэродромов. Об этом сообщили в Минобороны России. В Минобороны заявили, что российская авиация выполняет дежурство в воздухе на авдеевском направлении. «Своим нахождением в воздухе экипажи Су-35С не дают противнику возможности даже взлететь с аэродрома базирования, так как любая воздушная цель при попытке взлететь будет тут же обнаружена и уничтожена», — заявили в оборонном ведомстве, передает РИА Новости. В СМИ неоднократно писали о роли российской авиации на СВО. Так, британский военный эксперт полковник Саймон Диггинс заявлял, что украинская армия не может продвинуться на фронте из-за превосходства сил РФ в воздушном пространстве, передает деловое издание «Взгляд».

Российские истребители Су-35С выполняют дежурство в воздухе на авдеевском участке фронта, из-за чего самолеты ВСУ не могут даже взлететь с местных аэродромов. Об этом сообщили в Минобороны России. В Минобороны заявили, что российская авиация выполняет дежурство в воздухе на авдеевском направлении. «Своим нахождением в воздухе экипажи Су-35С не дают противнику возможности даже взлететь с аэродрома базирования, так как любая воздушная цель при попытке взлететь будет тут же обнаружена и уничтожена», — заявили в оборонном ведомстве, передает РИА Новости. В СМИ неоднократно писали о роли российской авиации на СВО. Так, британский военный эксперт полковник Саймон Диггинс заявлял, что украинская армия не может продвинуться на фронте из-за превосходства сил РФ в воздушном пространстве, передает деловое издание «Взгляд».