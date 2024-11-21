Информационное агентство URA.RU вошло в элиту новостного пространства России. Агентство заняло восьмое место в престижном рейтинге самых популярных интернет-ресурсов России, составленном исследовательской компанией Mediascope.
«Мы очень ценим ваше внимание к нашим материалам. Каждый день мы стараемся делать наши новости еще лучше, чтобы вам было интересно читать и делиться ими с друзьями и близкими. Ваше доверие — это огромная мотивация. Спасибо, что остаетесь с нами!» — заявила главный редактор URA.RU Диана Козлова.
В октябре пользователи проявили особый интерес к нескольким материалам URA.RU. Среди них статьи о состоянии известного актера Василия Ливанова. Выделилась также новость о поддержке главой Харьковской области Виталием Ганчевым идеи харьковчан о вхождении региона в состав России и сообщение якобы о передвижении северокорейских военных в районе Курска. Не осталась без внимания и личная жизнь звезды «Фабрики» Сати Казановой.
В исследовании Mediascope также говорится, что 66% населения старше 12 лет предпочитают смотреть новости по телевидению. Кроме того, 35% людей используют интернет-ресурсы, а 47% читают новостные каналы в Telegram.
Mediascope — это исследовательская компания, являющаяся законодателем медиаиндустрии в России. Специализируясь на мониторинге рекламы и медиаисследованиях, она с точностью измеряет аудиторию телевидения, интернета, радио и печатной прессы, неукоснительно придерживаясь международных стандартов.
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