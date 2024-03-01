В ХМАО на треть снизилось число проверок бизнеса

02 марта 2024 в 17:03 Размер текста - 17 +

В округе сделан акцент на проведение профилактических визитов к предпринимателям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе за 2023 год число проверок бизнеса снизилось на 29% — с 1132 до 805. Об этом заявила губернатор округа Наталья Комарова в соцсети. «В 2023 году в автономном округе количество плановых проверок субъектов экономики сокращено с 1132 до 805. Акцент сделан на профилактических мерах — профилактических визитов проведено больше, чем проверок, в три раза», — заявила Комарова во время расширенного выездного заседания комитета Совета Федерации по регламенту. В округе ведется работа с индикаторами риска, которые применяются при выявлении предпринимателями нарушений обязательных требований. В 2023 году по региональным и муниципальным видам контроля отменены 875 старых и утверждены 487 новых индикаторов, работа с ним продолжается. В ХМАО также активно применяется система досудебного обжалования. Через портал госуслуг поступило 315 обращений в контрольные органы. В итоге 158 из них рассмотрены в пользу заявителей. О приезде столичных чиновников в Югру в окружном правительстве сообщили корреспонденту URA.RU 1 марта. В планах обсуждение вопросов надзора за органами местного самоуправления, встреча с Натальей Комаровой и спикером думы ХМАО Борисом Хохряковым. Также ожидаются экскурсии по производственным и социальным объектам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ханты-Мансийском автономном округе за 2023 год число проверок бизнеса снизилось на 29% — с 1132 до 805. Об этом заявила губернатор округа Наталья Комарова в соцсети. «В 2023 году в автономном округе количество плановых проверок субъектов экономики сокращено с 1132 до 805. Акцент сделан на профилактических мерах — профилактических визитов проведено больше, чем проверок, в три раза», — заявила Комарова во время расширенного выездного заседания комитета Совета Федерации по регламенту. В округе ведется работа с индикаторами риска, которые применяются при выявлении предпринимателями нарушений обязательных требований. В 2023 году по региональным и муниципальным видам контроля отменены 875 старых и утверждены 487 новых индикаторов, работа с ним продолжается. В ХМАО также активно применяется система досудебного обжалования. Через портал госуслуг поступило 315 обращений в контрольные органы. В итоге 158 из них рассмотрены в пользу заявителей. О приезде столичных чиновников в Югру в окружном правительстве сообщили корреспонденту URA.RU 1 марта. В планах обсуждение вопросов надзора за органами местного самоуправления, встреча с Натальей Комаровой и спикером думы ХМАО Борисом Хохряковым. Также ожидаются экскурсии по производственным и социальным объектам.