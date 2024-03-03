Челябинская область попала в число регионов с ростом жалоб на вывоз отходов

04 марта 2024 в 06:47 Размер текста - 17 +

Мусорный коллапс возник в Челябинске в декабре 2023 года Фото: Екатерина Сычкова Челябинская область попала в число регионов России, где с начала 2024 года был зафиксирован всплеск жалоб по вывозу твердых бытовых отходов (ТБО). Об этом сообщает Российский экологический оператор (РЭО). «Жалобы зафиксированы в Санкт-Петербурге, Челябинской, Московской и Нижегородской областях, а также республике Татарстан. Основной причиной неполадок явились погодные условия, а именно сильнейшие снегопады и крайне низкие температуры», — пишет «Российская газета» со ссылкой на РЭО. Сообщается, что сейчас ситуация в регионах нормализовалась. Работа регоператоров, в частности ООО «Центр коммунального сервиса» в Челябинской области, стабилизировалась, число жалоб в цифровом сервисе «РЭО Радар» кратно сократилось. Мусорный коллапс возник в Челябинске в декабре 2023 года, когда в регионе за два дня выпало 1,5-2 месячных нормы осадков. Мэрия Челябинска обратилась в прокуратуру города и области с требованием привлечь к ответственности регионального оператора по обращению с ТКО «Центр коммунального сервиса». Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 5 января потребовал увеличить количество техники для вывоза мусора. В начале февраля мусорный коллапс в городах Челябинской области повторился после снегопада, сообщили жители региона.

Челябинская область попала в число регионов России, где с начала 2024 года был зафиксирован всплеск жалоб по вывозу твердых бытовых отходов (ТБО). Об этом сообщает Российский экологический оператор (РЭО). «Жалобы зафиксированы в Санкт-Петербурге, Челябинской, Московской и Нижегородской областях, а также республике Татарстан. Основной причиной неполадок явились погодные условия, а именно сильнейшие снегопады и крайне низкие температуры», — пишет «Российская газета» со ссылкой на РЭО. Сообщается, что сейчас ситуация в регионах нормализовалась. Работа регоператоров, в частности ООО «Центр коммунального сервиса» в Челябинской области, стабилизировалась, число жалоб в цифровом сервисе «РЭО Радар» кратно сократилось. Мусорный коллапс возник в Челябинске в декабре 2023 года, когда в регионе за два дня выпало 1,5-2 месячных нормы осадков. Мэрия Челябинска обратилась в прокуратуру города и области с требованием привлечь к ответственности регионального оператора по обращению с ТКО «Центр коммунального сервиса». Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 5 января потребовал увеличить количество техники для вывоза мусора. В начале февраля мусорный коллапс в городах Челябинской области повторился после снегопада, сообщили жители региона.