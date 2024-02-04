Челябинцы пожаловались на повтор мусорного коллапса после снегопада

05 февраля 2024 в 11:33 Размер текста - 17 +

После снегопада в начале февраля в Челябинской области вновь перестали вывозить мусор Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В городах Челябинской области после снегопада в начале февраля повторяется мусорный коллапс из-за нечищенных дорог. Об отсутствии вывоза мусора URA.RU сообщили несколько жителей региона. «В Копейске во дворе за Кирова, 9 стоит контейнерная площадка, откуда уже три дня не вывозится мусор. Пакеты ставят уже вокруг, дороги не чищены, мусоровоз сейчас проехать не может», — сообщила URA.RU Татьяна В. Жительница Копейска уточнила, что в этом доме живут ее родители. Она рассказала, что после декабрьских снегопадов ее мама вместе с соседями сами чистили проезд, сегодня они вновь вышли с лопатами на очистку дороги. С аналогичной проблемой столкнулись жители поселка Октябрьский Верхнего Уфалея, а также в Кыштыме, поселке «Солнечный берег» Красноармейского района и других населенных пунктах, где дороги завалило снегом и снова перестали вывозить мусор. Сильный снегопад обрушился на Челябинскую область в конце декабря 2023 года. Из-за несвоевременной очистки дорог начались срывы в работе общественного транспорта и вывоза мусора. Последствия снегопада в регионе устраняли больше месяца, председатель комитета по дорожному хозяйству (КДХ) Челябинска Николай Кожевников подал в отставку. С 3 февраля в регион вернулись снегопады, наиболее сильные осадки синоптики обещают с 6 по 7 февраля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В городах Челябинской области после снегопада в начале февраля повторяется мусорный коллапс из-за нечищенных дорог. Об отсутствии вывоза мусора URA.RU сообщили несколько жителей региона. «В Копейске во дворе за Кирова, 9 стоит контейнерная площадка, откуда уже три дня не вывозится мусор. Пакеты ставят уже вокруг, дороги не чищены, мусоровоз сейчас проехать не может», — сообщила URA.RU Татьяна В. Жительница Копейска уточнила, что в этом доме живут ее родители. Она рассказала, что после декабрьских снегопадов ее мама вместе с соседями сами чистили проезд, сегодня они вновь вышли с лопатами на очистку дороги. С аналогичной проблемой столкнулись жители поселка Октябрьский Верхнего Уфалея, а также в Кыштыме, поселке «Солнечный берег» Красноармейского района и других населенных пунктах, где дороги завалило снегом и снова перестали вывозить мусор. Сильный снегопад обрушился на Челябинскую область в конце декабря 2023 года. Из-за несвоевременной очистки дорог начались срывы в работе общественного транспорта и вывоза мусора. Последствия снегопада в регионе устраняли больше месяца, председатель комитета по дорожному хозяйству (КДХ) Челябинска Николай Кожевников подал в отставку. С 3 февраля в регион вернулись снегопады, наиболее сильные осадки синоптики обещают с 6 по 7 февраля.