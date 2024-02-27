СКР установил виновных в крупном теракте на Крымском мосту

Следствие по делу о террористическом акте на Крымском мосту, произошедшем в октябре 2022 года, подходит к завершению. Все обстоятельства преступления установлены, обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами дела, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
«Установлены обстоятельства этого преступления, расследование уголовного дела [по террористическому акту на Крымском мосту] находится на завершающей стадии, обвиняемые и их защитники знакомятся с его материалами», — передает слова Бастрыкина ТАСС. Среди обвиняемых в данном деле — граждане России, Армении и Украины.
Инцидент на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. Тогда был подорван грузовик, что привело к пожару в цистернах соседнего грузового поезда, обрушению двух пролетов моста и гибели четырех человек.
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