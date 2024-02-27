СКР установил виновных в крупном теракте на Крымском мосту

28 февраля 2024 в 06:14 Размер текста - 17 +

Среди обвиняемых — граждане России, Армении и Украины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Следствие по делу о террористическом акте на Крымском мосту, произошедшем в октябре 2022 года, подходит к завершению. Все обстоятельства преступления установлены, обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами дела, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. «Установлены обстоятельства этого преступления, расследование уголовного дела [по террористическому акту на Крымском мосту] находится на завершающей стадии, обвиняемые и их защитники знакомятся с его материалами», — передает слова Бастрыкина ТАСС. Среди обвиняемых в данном деле — граждане России, Армении и Украины. Инцидент на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. Тогда был подорван грузовик, что привело к пожару в цистернах соседнего грузового поезда, обрушению двух пролетов моста и гибели четырех человек.

Следствие по делу о террористическом акте на Крымском мосту, произошедшем в октябре 2022 года, подходит к завершению. Все обстоятельства преступления установлены, обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами дела, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. «Установлены обстоятельства этого преступления, расследование уголовного дела [по террористическому акту на Крымском мосту] находится на завершающей стадии, обвиняемые и их защитники знакомятся с его материалами», — передает слова Бастрыкина ТАСС. Среди обвиняемых в данном деле — граждане России, Армении и Украины. Инцидент на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. Тогда был подорван грузовик, что привело к пожару в цистернах соседнего грузового поезда, обрушению двух пролетов моста и гибели четырех человек.