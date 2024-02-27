27 февраля 2024

СКР установил виновных в крупном теракте на Крымском мосту

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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, арест, наручники
Среди обвиняемых — граждане России, Армении и Украины Фото:

Следствие по делу о террористическом акте на Крымском мосту, произошедшем в октябре 2022 года, подходит к завершению. Все обстоятельства преступления установлены, обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами дела, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Установлены обстоятельства этого преступления, расследование уголовного дела [по террористическому акту на Крымском мосту] находится на завершающей стадии, обвиняемые и их защитники знакомятся с его материалами», — передает слова Бастрыкина ТАСС. Среди обвиняемых в данном деле — граждане России, Армении и Украины.

Инцидент на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. Тогда был подорван грузовик, что привело к пожару в цистернах соседнего грузового поезда, обрушению двух пролетов моста и гибели четырех человек.

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Следствие по делу о террористическом акте на Крымском мосту, произошедшем в октябре 2022 года, подходит к завершению. Все обстоятельства преступления установлены, обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами дела, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. «Установлены обстоятельства этого преступления, расследование уголовного дела [по террористическому акту на Крымском мосту] находится на завершающей стадии, обвиняемые и их защитники знакомятся с его материалами», — передает слова Бастрыкина ТАСС. Среди обвиняемых в данном деле — граждане России, Армении и Украины. Инцидент на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. Тогда был подорван грузовик, что привело к пожару в цистернах соседнего грузового поезда, обрушению двух пролетов моста и гибели четырех человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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