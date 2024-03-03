Челябинец разбился насмерть на снегоходе

04 марта 2024 в 12:35 Размер текста - 17 +

Мужчина потерял управление при езде Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Копейске (Челябинская область) местный житель разбился насмерть на снегоходе. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, техника перевернулась и придавила мужчину. «Мужчина выехал кататься на снегоходе ночью. В какой-то момент он потерял управление и допустил опрокидывание техники. Он получил травмы несовместимые с жизнью», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, водителю было 36 лет. После аварии снегоход был помещен на специализированную стоянку. URA.RU связалось с пресс-службой ГИБДД по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Обновлено в 12:51 по Уральскому времени. «По предварительным данным, водитель снегохода „Ski-doo summit“, совершил занос снегохода с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД области.

В Копейске (Челябинская область) местный житель разбился насмерть на снегоходе. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, техника перевернулась и придавила мужчину. «Мужчина выехал кататься на снегоходе ночью. В какой-то момент он потерял управление и допустил опрокидывание техники. Он получил травмы несовместимые с жизнью», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, водителю было 36 лет. После аварии снегоход был помещен на специализированную стоянку. URA.RU связалось с пресс-службой ГИБДД по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Обновлено в 12:51 по Уральскому времени. «По предварительным данным, водитель снегохода „Ski-doo summit“, совершил занос снегохода с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД области.