03 марта 2024

Челябинец разбился насмерть на снегоходе

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимний туризм. Красновишерск, зима, зимний лес, зимний отдых, туристы, природа, активный отдых, снегоходы, туризм пермский край
Мужчина потерял управление при езде Фото:

В Копейске (Челябинская область) местный житель разбился насмерть на снегоходе. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, техника перевернулась и придавила мужчину.

«Мужчина выехал кататься на снегоходе ночью. В какой-то момент он потерял управление и допустил опрокидывание техники. Он получил травмы несовместимые с жизнью», — рассказал URA.RU источник.

По данным URA.RU, водителю было 36 лет. После аварии снегоход был помещен на специализированную стоянку.

URA.RU связалось с пресс-службой ГИБДД по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

Обновлено в 12:51 по Уральскому времени. «По предварительным данным, водитель снегохода „Ski-doo summit“, совершил занос снегохода с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД области.

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В Копейске (Челябинская область) местный житель разбился насмерть на снегоходе. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, техника перевернулась и придавила мужчину. «Мужчина выехал кататься на снегоходе ночью. В какой-то момент он потерял управление и допустил опрокидывание техники. Он получил травмы несовместимые с жизнью», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, водителю было 36 лет. После аварии снегоход был помещен на специализированную стоянку. URA.RU связалось с пресс-службой ГИБДД по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Обновлено в 12:51 по Уральскому времени. «По предварительным данным, водитель снегохода „Ski-doo summit“, совершил занос снегохода с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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