Челябинец разбился насмерть на снегоходе

В Копейске (Челябинская область) местный житель разбился насмерть на снегоходе. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, техника перевернулась и придавила мужчину.
«Мужчина выехал кататься на снегоходе ночью. В какой-то момент он потерял управление и допустил опрокидывание техники. Он получил травмы несовместимые с жизнью», — рассказал URA.RU источник.
По данным URA.RU, водителю было 36 лет. После аварии снегоход был помещен на специализированную стоянку.
URA.RU связалось с пресс-службой ГИБДД по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
Обновлено в 12:51 по Уральскому времени. «По предварительным данным, водитель снегохода „Ski-doo summit“, совершил занос снегохода с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД области.
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