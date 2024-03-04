Общество В России разрешили подавать в суд через интернет В России заработал сервис электронной подачи документов в суд через Госуслуги 04 марта 2024 в 18:49 Размер текста - 17 + Подавать в суд в России стало проще Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Россияне смогут подавать иски, жалобы, ходатайства и прочие обращения в суд через портал Госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ. «На портале Госуслуг заработал сервис „Электронная подача документов в суд“. Иски, жалобы, ходатайства и другие обращения можно подать онлайн. Воспользоваться услугой может любой человек старше 18 лет из любой страны: как по своему делу, так и в интересах доверителя», — сообщает Минцифры. Уточняется, что главным условием для подачи обращения является наличие подтвержденной учетной записи в Госуслугах. Обратиться через интернет стало возможно во все суды общей юрисдикции, а также в Верховный суд. На Госуслугах россиянам помогут выбрать суд, рассчитать и оплатить пошлину. Для отправки обращения необязательно наличие электронной подписи. Сроки рассмотрения таких обращений варьируются от нескольких дней до нескольких месяцев. Россияне смогут подавать иски, жалобы, ходатайства и прочие обращения в суд через портал Госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ. «На портале Госуслуг заработал сервис „Электронная подача документов в суд“. Иски, жалобы, ходатайства и другие обращения можно подать онлайн. Воспользоваться услугой может любой человек старше 18 лет из любой страны: как по своему делу, так и в интересах доверителя», — сообщает Минцифры. Уточняется, что главным условием для подачи обращения является наличие подтвержденной учетной записи в Госуслугах. Обратиться через интернет стало возможно во все суды общей юрисдикции, а также в Верховный суд. На Госуслугах россиянам помогут выбрать суд, рассчитать и оплатить пошлину. Для отправки обращения необязательно наличие электронной подписи. Сроки рассмотрения таких обращений варьируются от нескольких дней до нескольких месяцев. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям