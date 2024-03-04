В России разрешили подавать в суд через интернет

В России заработал сервис электронной подачи документов в суд через Госуслуги
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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, фемида, закон, наказание, преступление, правосудие, суд
Подавать в суд в России стало проще Фото:

Россияне смогут подавать иски, жалобы, ходатайства и прочие обращения в суд через портал Госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

«На портале Госуслуг заработал сервис „Электронная подача документов в суд“. Иски, жалобы, ходатайства и другие обращения можно подать онлайн. Воспользоваться услугой может любой человек старше 18 лет из любой страны: как по своему делу, так и в интересах доверителя», — сообщает Минцифры. Уточняется, что главным условием для подачи обращения является наличие подтвержденной учетной записи в Госуслугах.

Обратиться через интернет стало возможно во все суды общей юрисдикции, а также в Верховный суд. На Госуслугах россиянам помогут выбрать суд, рассчитать и оплатить пошлину. Для отправки обращения необязательно наличие электронной подписи. Сроки рассмотрения таких обращений варьируются от нескольких дней до нескольких месяцев.

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Россияне смогут подавать иски, жалобы, ходатайства и прочие обращения в суд через портал Госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ. «На портале Госуслуг заработал сервис „Электронная подача документов в суд“. Иски, жалобы, ходатайства и другие обращения можно подать онлайн. Воспользоваться услугой может любой человек старше 18 лет из любой страны: как по своему делу, так и в интересах доверителя», — сообщает Минцифры. Уточняется, что главным условием для подачи обращения является наличие подтвержденной учетной записи в Госуслугах. Обратиться через интернет стало возможно во все суды общей юрисдикции, а также в Верховный суд. На Госуслугах россиянам помогут выбрать суд, рассчитать и оплатить пошлину. Для отправки обращения необязательно наличие электронной подписи. Сроки рассмотрения таких обращений варьируются от нескольких дней до нескольких месяцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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