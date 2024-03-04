В Пермском крае среди осужденных провели рыболовный турнир

В рыбной ловле соревновались осужденные исправительного центра в Соликамске

04 марта 2024 в 19:53 Размер текста - 17 +

Без улова не ушел никто Фото: Алексей Андронов © URA.RU В Соликамске Пермского края турнир по зимней рыбалке организовала администрация исправительного центра №1. Участниками соревнования стали осужденные к принудительным работам, рассказали в региональном ГУФСИН. «На реке Кама в городе Соликамск прошли соревнования по ловле рыбы „Зимняя рыбалка — 2024“. В них приняли участие порядка 30 осужденных к принудительным работам из исправительного центра №1 — как опытные мастера, так и начинающие рыбаки», — сообщает ГУФСИН по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте». До турнира допустили тех, кто отличился добросовестным отношением к труду и примерным поведением. Участники боролись в номинациях «За самую первую пойманную рыбу», «За самую крупную рыбу» и «За самую мелкую рыбу». Победители получили дипломы.

В Соликамске Пермского края турнир по зимней рыбалке организовала администрация исправительного центра №1. Участниками соревнования стали осужденные к принудительным работам, рассказали в региональном ГУФСИН. «На реке Кама в городе Соликамск прошли соревнования по ловле рыбы „Зимняя рыбалка — 2024“. В них приняли участие порядка 30 осужденных к принудительным работам из исправительного центра №1 — как опытные мастера, так и начинающие рыбаки», — сообщает ГУФСИН по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте». До турнира допустили тех, кто отличился добросовестным отношением к труду и примерным поведением. Участники боролись в номинациях «За самую первую пойманную рыбу», «За самую крупную рыбу» и «За самую мелкую рыбу». Победители получили дипломы.