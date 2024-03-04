В Пермском крае среди осужденных провели рыболовный турнир

В рыбной ловле соревновались осужденные исправительного центра в Соликамске
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Зимняя рыбалка на реке Обь. Сургут , зимняя рыбалка, удочка, лунка
Без улова не ушел никто Фото:

В Соликамске Пермского края турнир по зимней рыбалке организовала администрация исправительного центра №1. Участниками соревнования стали осужденные к принудительным работам, рассказали в региональном ГУФСИН.

«На реке Кама в городе Соликамск прошли соревнования по ловле рыбы „Зимняя рыбалка — 2024“. В них приняли участие порядка 30 осужденных к принудительным работам из исправительного центра №1 — как опытные мастера, так и начинающие рыбаки», — сообщает ГУФСИН по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте».

До турнира допустили тех, кто отличился добросовестным отношением к труду и примерным поведением. Участники боролись в номинациях «За самую первую пойманную рыбу», «За самую крупную рыбу» и «За самую мелкую рыбу». Победители получили дипломы.

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В Соликамске Пермского края турнир по зимней рыбалке организовала администрация исправительного центра №1. Участниками соревнования стали осужденные к принудительным работам, рассказали в региональном ГУФСИН. «На реке Кама в городе Соликамск прошли соревнования по ловле рыбы „Зимняя рыбалка — 2024“. В них приняли участие порядка 30 осужденных к принудительным работам из исправительного центра №1 — как опытные мастера, так и начинающие рыбаки», — сообщает ГУФСИН по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте». До турнира допустили тех, кто отличился добросовестным отношением к труду и примерным поведением. Участники боролись в номинациях «За самую первую пойманную рыбу», «За самую крупную рыбу» и «За самую мелкую рыбу». Победители получили дипломы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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