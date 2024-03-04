Губернатор Махонин навестил участников СВО из Прикамья в госпитале для ветеранов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Межрегиональный экспортный форум МЭФ-22. Пермь, махонин дмитрий
Военнослужащие чувствуют себя хорошо, отметил Дмитрий Махонин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин побывал в госпитале для ветеранов, где пообщался с прикамскими участниками спецоперации. Бойцы находятся в медучреждении на лечении. Об этом глава региона рассказал в Telegram.

«В краевом госпитале для ветеранов войн навестил земляков, проходящих курс реабилитации. <…> Пожелал воинам здоровья и поблагодарил за защиту родины», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

Губернатор встретился с Дмитрием Сергеевичем и Андреем Павловичем, которые отправились на передовую, заключив контракт с Минобороны РФ. Еще один боец Владимир Михайлович является участником боевых действий в Афганистане. Он также поправляет здоровье в краевом госпитале. У всех хорошее самочувствие. Военные отмечают заботу персонала и современные программы реабилитации.

По словам Махонина, одна из основных задач краевых властей — помочь участникам спецоперации и всем жителям региона, нуждающимся в помощи, восстановиться от полученных травм и вернуться к полноценной жизни. Для этого на территории создана сеть спецотделений медицинской реабилитации.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин побывал в госпитале для ветеранов, где пообщался с прикамскими участниками спецоперации. Бойцы находятся в медучреждении на лечении. Об этом глава региона рассказал в Telegram. «В краевом госпитале для ветеранов войн навестил земляков, проходящих курс реабилитации. <…> Пожелал воинам здоровья и поблагодарил за защиту родины», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. Губернатор встретился с Дмитрием Сергеевичем и Андреем Павловичем, которые отправились на передовую, заключив контракт с Минобороны РФ. Еще один боец Владимир Михайлович является участником боевых действий в Афганистане. Он также поправляет здоровье в краевом госпитале. У всех хорошее самочувствие. Военные отмечают заботу персонала и современные программы реабилитации. По словам Махонина, одна из основных задач краевых властей — помочь участникам спецоперации и всем жителям региона, нуждающимся в помощи, восстановиться от полученных травм и вернуться к полноценной жизни. Для этого на территории создана сеть спецотделений медицинской реабилитации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...