Депутат думы Екатеринбурга призвал УрФУ вернуть вузу имя Кирова

Из отсылок к Сергею Кирову остался только памятник политическому деятелю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Екатеринбургской городской думы Александр Колесников призвал руководство Уральского федерального университета переименовать вуз. Он предложил сделать из УрФУ имени первого президента России Бориса Ельцина университет имени советского деятеля Сергея Кирова. Об этом он заявил во время рассмотрения вопроса об освобождении кампуса УрФУ в Новокольцовском от земельного налога.

«Мы готовы рассматривать и поддерживать благие начинания. Единственное, они бы хоть переименовали институт обратно в имени Сергея Мироновича Кирова», — предложил депутат. Судя по трансляции на YouTube-канале представительного органа, на возражения коллег Колесников ответил громким «Надо».

Ранее Колесников предлагал поднять стоимость проезда в общественном транспорте. Он заявил: если человеку не нравится повышение, то пусть он ходит пешком.