Суд приостановил дело о взыскании 4,4 млн рублей с пермского миллиардера Репина

05 марта 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

Производство по делу приостановлено судом до конца мая Фото: Илья Московец © URA.RU Арбитражный суд Пермского края приостановил производство по делу о взыскании более четырех миллионов рублей с ООО «Сатурн-Р-Авто» и его владельца и миллиардера Александра Репина. С иском в суд обратилось ООО «Юнион Трейд», которое пытается отсудить средства за пользование Репиным и его компанией спорными земельными участками в районе Шоссе Космонавтов. Причиной приостановки делопроизводства послужило назначение повторных экспертиз. «Арбитражный суд Пермского края определил — установить новые сроки проведения экспертизы. Проведение землеустроительной части поручено экспертам ООО „Кадастровый центр“. Проведение оценочной экспертизы поручено эксперту Пермской торгово-промышленной палаты. Землеустроительную часть следует провести и представить в суд заключение не позднее 5 апреля 2024 года. Заключение по оценочной экспертизе — представить в суд до 8 мая 2024 года. Производство по делу приостановить до 28 мая 2024 года», — сообщается в картотеке суда. ООО «Юнион Трейд» входило в состав автохолдинга «Уралавтоимпорт». Предприятие было признано банкротом, а его имущество выставили на торги. Бизнесмен Александр Репин выкупил автосалоны «Уралавтоимпорта» на Шоссе Космонавтов, а также планировал приобрести расположенные рядом участки земли площадью в 2,2 тысячи и 3,5 тысячи квадратных метров. Но торги приостановили по иску предпринимателя Екатерины Дроздовой. Она обратилась в суд с жалобой на действия конкурсного управляющего. Александр Репин оспорил приостановку торгов, а также через суд потребовал наложить на спорную землю сервитут. Одновременно с этим ООО «Юнион Трейд» обратилось в арбитражный суд с требованием взыскать 4,4 млн рублей с Репина и его ООО «Сатурн-Р-Авто», утверждая, что ответчики в течение трех лет бесплатно пользовались участками земли. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Арбитражный суд Пермского края приостановил производство по делу о взыскании более четырех миллионов рублей с ООО «Сатурн-Р-Авто» и его владельца и миллиардера Александра Репина. С иском в суд обратилось ООО «Юнион Трейд», которое пытается отсудить средства за пользование Репиным и его компанией спорными земельными участками в районе Шоссе Космонавтов. Причиной приостановки делопроизводства послужило назначение повторных экспертиз. «Арбитражный суд Пермского края определил — установить новые сроки проведения экспертизы. Проведение землеустроительной части поручено экспертам ООО „Кадастровый центр“. Проведение оценочной экспертизы поручено эксперту Пермской торгово-промышленной палаты. Землеустроительную часть следует провести и представить в суд заключение не позднее 5 апреля 2024 года. Заключение по оценочной экспертизе — представить в суд до 8 мая 2024 года. Производство по делу приостановить до 28 мая 2024 года», — сообщается в картотеке суда. ООО «Юнион Трейд» входило в состав автохолдинга «Уралавтоимпорт». Предприятие было признано банкротом, а его имущество выставили на торги. Бизнесмен Александр Репин выкупил автосалоны «Уралавтоимпорта» на Шоссе Космонавтов, а также планировал приобрести расположенные рядом участки земли площадью в 2,2 тысячи и 3,5 тысячи квадратных метров. Но торги приостановили по иску предпринимателя Екатерины Дроздовой. Она обратилась в суд с жалобой на действия конкурсного управляющего. Александр Репин оспорил приостановку торгов, а также через суд потребовал наложить на спорную землю сервитут. Одновременно с этим ООО «Юнион Трейд» обратилось в арбитражный суд с требованием взыскать 4,4 млн рублей с Репина и его ООО «Сатурн-Р-Авто», утверждая, что ответчики в течение трех лет бесплатно пользовались участками земли.