Фирма-банкрот взыскивает с пермского миллиардера миллионы рублей

С пермского «Сатурн-Р-Авто» и его владельца Репина взыскивают 4,4 млн рублей

Иск о взыскании платы за пользование спорными земельными участками рассматривает арбитражный суд Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Арбитражный суд Пермского края начал рассмотрение искового заявления к ООО «Сатурн-Р-Авто» и его владельцу миллиардеру Александру Репину. С иском в суд обратилось ранее признанное банкротом ООО «Юнион Трейд». Истец требует взыскать с Репина и его предприятия более четырех миллионов рублей за пользование двумя земельными участками в районе Шоссе Космонавтов.

«К производству Арбитражного суда Пермского края принято исковое заявление ООО „Юнион Трейд“ к индивидуальному предпринимателю Репину Александру Анатольевичу и ООО „Сатурн-Р-Авто“. Суть иска —взыскание платы за фактическое пользование двумя земельными участками в общей сумме 4,4 рублей. По делу проведено предварительное судебное заседание, представленные доказательства признаны достаточными для разбирательства спора», — сообщается в картотеке суда.

ООО «Юнион Трейд» ранее входило в состав автохолдинга «Уралавтоимпорт». Предприятие признали банкротом, имущество выставили на торги. Александр Репин выкупил автосалоны «Уралавтоимпорта» на Шоссе Космонавтов, а также планировал приобрести расположенные поблизости участки земли площадью в 2,2 тысячи и 3,5 тысячи квадратных метров. Но торги приостановили по иску предпринимателя Екатерины Дроздовой, обратившейся в суд с жалобой на действия конкурсного управляющего.

Александр Репин оспорил приостановку торгов, а также потребовал наложить на спорную землю сервитут. Судебные тяжбы по этому делу продолжаются, следующее заседание пройдет 19 октября. Параллельно ООО «Юнион Трейд» обратилось с требованием взыскать 4,4 млн рублей с Репина и его ООО «Сатурн-Р-Авто», утверждая, что ответчики в течение трех лет бесплатно пользовались данными земельными участками. Заседание по делу назначено на 2 ноября.