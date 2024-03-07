Екатеринбургские флористы рассказали, как продлить жизнь подаренных букетов

В преддверии весеннего праздника 8 Марта екатеринбургские флористы поделились секретами по уходу за срезанными цветами. Также они рассказали URA.RU, какие лайфхаки по оживлению цветов являются ложью.
"Для ухода за срезанными цветами необходимо подготовить вазу с водой и инструменты для обработки. Дальше добавляем в воду "подкормку" для цветов. Убираем все лишнее со стебля, который попадает в воду, и обрезаем его на 3-4 сантиметра под углом 45 градусов", — рассказала флорист сети цветочных магазинов "Жарден" Дарина. По ее словам, очень важно после среза сразу поставить цветок в воду.
Также Дарина отметила, что нельзя верить советам в интернете. "Бывает советуют завядшие цветы положить в холодную воду, и якобы они оживут. Возможно, на пару часов они действительно оживут, но по факту это неправда, они завянут".
Одной из причин быстрого увядания цветов может быть несоблюдение правил доставки из цветочного магазина. По словам флористов, при продаже букеты всегда упаковываются для сохранности. Именно так их нужно приносить в конечную точку, особенно в холодную погоду. Иначе по дороге цветы перемерзают, и в теплом помещении они вянут.
В уходе за розами важно: сделать косой срез секатором или ножом (не ножницами, они сдавливают капилляры в роз и не дают влаге проходить) и ставить их в теплую воду с добавлением любого антисептика (пару капель спирта, хлоргексидина). Любое средство, которое убивает микробы и не дает им размножаться будет полезно. "Воды должно быть много, желательно чтобы стебель был в воде на половину. Не ставить у батареи и на прямых солнечных лучах", — отметила флорист Алина.
Чтобы продлить жизнь тюльпанов, необходимо: сделать прямой срез ножом или секатором, убрать лишние листья. Налить немного холодной воды, буквально 2-3 сантиметра будет достаточно. В большом количестве воды стебель может начать гнить. Также можно добавить любой антисептик.
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