Аналитик рассказала, что будет с ценами и зарплатами в РФ в 2024 году

Аналитик Гондусова: в 2024 году будет наблюдаться рост цен на дефицитные товары
© Служба новостей «URA.RU»
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Весомого роста зарплат в России в 2024 году можно не ждать, заявила Гондусова Фото:

В 2024 году цены на комплектующие для легковых автомобилей, одежду, бытовую технику, отделочные материалы и косметику снизятся. При этом на лекарства, высокоточное оборудование и материнские платы — вырастут. А вот весомого роста зарплат в 2024 году можно не ждать. Об этом заявила директор по работе с клиентами УК «Альфа-Капитал» Анна Гондусова.

«В целом импортозамещение активно развивается, поэтому можно ожидать, что товары первой необходимости и еда весомо дорожать не будут», — отметила Гондусова в беседе с «Ридусом». По ее словам, уровень цен будет меняться не однородно. Если говорить о сегментах, где поставщики будут находить недорогие аналоги с хорошей логистикой, то цены могут снизиться. Например, на одежду, бытовую технику и косметику.

Гондусова также заявила, что в дефицитных сегментах будет наблюдаться рост цен. Среди них она отметила лекарства, материнские платы и высокоточное оборудование. Она также предупредила, что не стоит в 2024 году ждать значительного роста зарплат.

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В 2024 году цены на комплектующие для легковых автомобилей, одежду, бытовую технику, отделочные материалы и косметику снизятся. При этом на лекарства, высокоточное оборудование и материнские платы — вырастут. А вот весомого роста зарплат в 2024 году можно не ждать. Об этом заявила директор по работе с клиентами УК «Альфа-Капитал» Анна Гондусова. «В целом импортозамещение активно развивается, поэтому можно ожидать, что товары первой необходимости и еда весомо дорожать не будут», — отметила Гондусова в беседе с «Ридусом». По ее словам, уровень цен будет меняться не однородно. Если говорить о сегментах, где поставщики будут находить недорогие аналоги с хорошей логистикой, то цены могут снизиться. Например, на одежду, бытовую технику и косметику. Гондусова также заявила, что в дефицитных сегментах будет наблюдаться рост цен. Среди них она отметила лекарства, материнские платы и высокоточное оборудование. Она также предупредила, что не стоит в 2024 году ждать значительного роста зарплат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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