Аналитик рассказала, что будет с ценами и зарплатами в РФ в 2024 году

В 2024 году цены на комплектующие для легковых автомобилей, одежду, бытовую технику, отделочные материалы и косметику снизятся. При этом на лекарства, высокоточное оборудование и материнские платы — вырастут. А вот весомого роста зарплат в 2024 году можно не ждать. Об этом заявила директор по работе с клиентами УК «Альфа-Капитал» Анна Гондусова.
«В целом импортозамещение активно развивается, поэтому можно ожидать, что товары первой необходимости и еда весомо дорожать не будут», — отметила Гондусова в беседе с «Ридусом». По ее словам, уровень цен будет меняться не однородно. Если говорить о сегментах, где поставщики будут находить недорогие аналоги с хорошей логистикой, то цены могут снизиться. Например, на одежду, бытовую технику и косметику.
Гондусова также заявила, что в дефицитных сегментах будет наблюдаться рост цен. Среди них она отметила лекарства, материнские платы и высокоточное оборудование. Она также предупредила, что не стоит в 2024 году ждать значительного роста зарплат.
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