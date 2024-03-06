Аналитик рассказала, что будет с ценами и зарплатами в РФ в 2024 году

Аналитик Гондусова: в 2024 году будет наблюдаться рост цен на дефицитные товары

06 марта 2024 в 08:59 Размер текста - 17 +

Весомого роста зарплат в России в 2024 году можно не ждать, заявила Гондусова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В 2024 году цены на комплектующие для легковых автомобилей, одежду, бытовую технику, отделочные материалы и косметику снизятся. При этом на лекарства, высокоточное оборудование и материнские платы — вырастут. А вот весомого роста зарплат в 2024 году можно не ждать. Об этом заявила директор по работе с клиентами УК «Альфа-Капитал» Анна Гондусова. «В целом импортозамещение активно развивается, поэтому можно ожидать, что товары первой необходимости и еда весомо дорожать не будут», — отметила Гондусова в беседе с «Ридусом». По ее словам, уровень цен будет меняться не однородно. Если говорить о сегментах, где поставщики будут находить недорогие аналоги с хорошей логистикой, то цены могут снизиться. Например, на одежду, бытовую технику и косметику. Гондусова также заявила, что в дефицитных сегментах будет наблюдаться рост цен. Среди них она отметила лекарства, материнские платы и высокоточное оборудование. Она также предупредила, что не стоит в 2024 году ждать значительного роста зарплат.

В 2024 году цены на комплектующие для легковых автомобилей, одежду, бытовую технику, отделочные материалы и косметику снизятся. При этом на лекарства, высокоточное оборудование и материнские платы — вырастут. А вот весомого роста зарплат в 2024 году можно не ждать. Об этом заявила директор по работе с клиентами УК «Альфа-Капитал» Анна Гондусова. «В целом импортозамещение активно развивается, поэтому можно ожидать, что товары первой необходимости и еда весомо дорожать не будут», — отметила Гондусова в беседе с «Ридусом». По ее словам, уровень цен будет меняться не однородно. Если говорить о сегментах, где поставщики будут находить недорогие аналоги с хорошей логистикой, то цены могут снизиться. Например, на одежду, бытовую технику и косметику. Гондусова также заявила, что в дефицитных сегментах будет наблюдаться рост цен. Среди них она отметила лекарства, материнские платы и высокоточное оборудование. Она также предупредила, что не стоит в 2024 году ждать значительного роста зарплат.