Медики Сургута в разгар эпидемии кори отказались выезжать к детям на дачи

07 марта 2024 в 16:41 Размер текста - 17 +

К дачникам выезжают только по экстренному вызову Фото: Анна Майорова © URA.RU Медицинские работники отказываются выезжать к детям в СНТ «Искра». Об этом URA.RU сообщила председатель кооператива Елена Иванова. «Мы приписаны к третьей поликлинике. Раньше можно было вызвать врача на дом, и медики выезжали. Сейчас же они не едут даже к ребенку. Говорят, хотите вылечить, приводите в поликлинику. Причем скорая приезжает, а вот медики из поликлиники нет. А сейчас с корью непростая ситуация и от врачей помощи не дождаться», — сообщила Иванова. Женщина обращалась в поликлинику, чтобы уточнить, почему перестали выезжать на дом терапевты. Ей показали на экране компьютера некий приказ, который нельзя фотографировать и распечатывать. «Показали какой-то приказ на экране монитора. Прочитать толком не дали, сфотографировать запретили и отказались распечатывать копию», — добавила Иванова. Для уточнения информации журналист агентства обратился в третью поликлинику Сургута. Сотовый телефон главного врача Дмитрия Гуза отключен. В приемной на звонок не ответили.

Медицинские работники отказываются выезжать к детям в СНТ «Искра». Об этом URA.RU сообщила председатель кооператива Елена Иванова. «Мы приписаны к третьей поликлинике. Раньше можно было вызвать врача на дом, и медики выезжали. Сейчас же они не едут даже к ребенку. Говорят, хотите вылечить, приводите в поликлинику. Причем скорая приезжает, а вот медики из поликлиники нет. А сейчас с корью непростая ситуация и от врачей помощи не дождаться», — сообщила Иванова. Женщина обращалась в поликлинику, чтобы уточнить, почему перестали выезжать на дом терапевты. Ей показали на экране компьютера некий приказ, который нельзя фотографировать и распечатывать. «Показали какой-то приказ на экране монитора. Прочитать толком не дали, сфотографировать запретили и отказались распечатывать копию», — добавила Иванова. Для уточнения информации журналист агентства обратился в третью поликлинику Сургута. Сотовый телефон главного врача Дмитрия Гуза отключен. В приемной на звонок не ответили.