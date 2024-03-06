06 марта 2024

Медики Сургута в разгар эпидемии кори отказались выезжать к детям на дачи

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония передачи машин скорой медицинской помощи на Площади 1905 года. Екатеринбург, медицина, здравоохранение, топ, неотложная помощь, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи, неотложная медпомощь, скорая помошь, скорая
К дачникам выезжают только по экстренному вызову Фото:

Медицинские работники отказываются выезжать к детям в СНТ «Искра». Об этом URA.RU сообщила председатель кооператива Елена Иванова.

«Мы приписаны к третьей поликлинике. Раньше можно было вызвать врача на дом, и медики выезжали. Сейчас же они не едут даже к ребенку. Говорят, хотите вылечить, приводите в поликлинику. Причем скорая приезжает, а вот медики из поликлиники нет. А сейчас с корью непростая ситуация и от врачей помощи не дождаться», — сообщила Иванова.

Женщина обращалась в поликлинику, чтобы уточнить, почему перестали выезжать на дом терапевты. Ей показали на экране компьютера некий приказ, который нельзя фотографировать и распечатывать. «Показали какой-то приказ на экране монитора. Прочитать толком не дали, сфотографировать запретили и отказались распечатывать копию», — добавила Иванова.

Для уточнения информации журналист агентства обратился в третью поликлинику Сургута. Сотовый телефон главного врача Дмитрия Гуза отключен. В приемной на звонок не ответили.

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Медицинские работники отказываются выезжать к детям в СНТ «Искра». Об этом URA.RU сообщила председатель кооператива Елена Иванова. «Мы приписаны к третьей поликлинике. Раньше можно было вызвать врача на дом, и медики выезжали. Сейчас же они не едут даже к ребенку. Говорят, хотите вылечить, приводите в поликлинику. Причем скорая приезжает, а вот медики из поликлиники нет. А сейчас с корью непростая ситуация и от врачей помощи не дождаться», — сообщила Иванова. Женщина обращалась в поликлинику, чтобы уточнить, почему перестали выезжать на дом терапевты. Ей показали на экране компьютера некий приказ, который нельзя фотографировать и распечатывать. «Показали какой-то приказ на экране монитора. Прочитать толком не дали, сфотографировать запретили и отказались распечатывать копию», — добавила Иванова. Для уточнения информации журналист агентства обратился в третью поликлинику Сургута. Сотовый телефон главного врача Дмитрия Гуза отключен. В приемной на звонок не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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