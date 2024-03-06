Медики Сургута в разгар эпидемии кори отказались выезжать к детям на дачи

Медицинские работники отказываются выезжать к детям в СНТ «Искра». Об этом URA.RU сообщила председатель кооператива Елена Иванова.
«Мы приписаны к третьей поликлинике. Раньше можно было вызвать врача на дом, и медики выезжали. Сейчас же они не едут даже к ребенку. Говорят, хотите вылечить, приводите в поликлинику. Причем скорая приезжает, а вот медики из поликлиники нет. А сейчас с корью непростая ситуация и от врачей помощи не дождаться», — сообщила Иванова.
Женщина обращалась в поликлинику, чтобы уточнить, почему перестали выезжать на дом терапевты. Ей показали на экране компьютера некий приказ, который нельзя фотографировать и распечатывать. «Показали какой-то приказ на экране монитора. Прочитать толком не дали, сфотографировать запретили и отказались распечатывать копию», — добавила Иванова.
Для уточнения информации журналист агентства обратился в третью поликлинику Сургута. Сотовый телефон главного врача Дмитрия Гуза отключен. В приемной на звонок не ответили.
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