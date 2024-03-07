В челябинском районе на фестивале угостят пельменями с брюховицей. Афиша

07 марта 2024 в 18:14 Размер текста - 17 +

На фестивале проведут дегустацию пельменей Фото: Николай Бастриков © URA.RU В поселке Краснинский Верхнеуральского района (Челябинская область) гостям предложат попробовать пельмени с брюховицей. Как URA.RU рассказала глава администрации населенного пункта Галина Силантьева, здесь 9 марта проведут праздник пельменя. «Приглашаем всех 9 марта в 12 часов на фестиваль пельменя. Участие примут активные семьи и коллективы района, которые приготовят на праздник свои угощения. Всех секретов раскрывать не буду, но будут пельмени с рыбой по традиционному верхнеуральскому рецепту, и с брюховицей — по бабушкиному рецепту», — сообщила URA.RU Силантьева. Инициатором выступило хозяйство «Хлебинка». Администрация идею поддержала. Откликнулись местные фермеры, общественники и другие компании. Мероприятие, которое пройдет в рамках объявленного в России Года семьи, призвано укрепить традиционные семейные ценности. «Многие семьи раньше садились за стол, чтобы вместе слепить пельмени. В нашей семье хранителем старых традиций является Людмила Шемонаева. От нее и узнала, что даже в лепке пельменей по-краснински есть свой особенный стиль лепки. А название блюда прабабушка произносила с ударением на последний слог», — вспомнила Силантьева. В программе фестиваля заявлены дегустация пельменей, концерт и конкурс частушек. Также проведут семейные конкурсы, детский забег. Силачи будут состязаться в поднятии гири, а мастера слова — в придумывании слоганов. Праздник завершится награждением победителей. Пельмени для гостей фестиваля приготовят по верхнеуральским рецептам Фото: администрация Краснинского поселения Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В поселке Краснинский Верхнеуральского района (Челябинская область) гостям предложат попробовать пельмени с брюховицей. Как URA.RU рассказала глава администрации населенного пункта Галина Силантьева, здесь 9 марта проведут праздник пельменя. «Приглашаем всех 9 марта в 12 часов на фестиваль пельменя. Участие примут активные семьи и коллективы района, которые приготовят на праздник свои угощения. Всех секретов раскрывать не буду, но будут пельмени с рыбой по традиционному верхнеуральскому рецепту, и с брюховицей — по бабушкиному рецепту», — сообщила URA.RU Силантьева. Инициатором выступило хозяйство «Хлебинка». Администрация идею поддержала. Откликнулись местные фермеры, общественники и другие компании. Мероприятие, которое пройдет в рамках объявленного в России Года семьи, призвано укрепить традиционные семейные ценности. «Многие семьи раньше садились за стол, чтобы вместе слепить пельмени. В нашей семье хранителем старых традиций является Людмила Шемонаева. От нее и узнала, что даже в лепке пельменей по-краснински есть свой особенный стиль лепки. А название блюда прабабушка произносила с ударением на последний слог», — вспомнила Силантьева. В программе фестиваля заявлены дегустация пельменей, концерт и конкурс частушек. Также проведут семейные конкурсы, детский забег. Силачи будут состязаться в поднятии гири, а мастера слова — в придумывании слоганов. Праздник завершится награждением победителей.