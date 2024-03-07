На СВО погиб штурмовик из Пермского края Владимир Южанин

Пермяк героически погиб 2 февраля Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В ходе проведения СВО героически погиб житель штурмовик из Нытвенского округа Владимир Южанин. Об этом сообщили в официальном сообществе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«Рядовой Владимир Южанин служил в отделении захвата штурмовой роты. Он погиб в ходе выполнения боевой задачи 2 февраля. Выражаем глубочайшие соболезнования семье, родным и близким погибшего защитника Отечества. Разделяем с вами боль утраты», — сообщили в администрации.

Церемония прощания с бойцом пройдет 9 марта. Она состоится в Доме творчества по адресу: станция Чайковская, ул. Коробейникова, 2.