На СВО погиб штурмовик из Пермского края Владимир Южанин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, шеврон z, сво, армия россии, штурмовики, военный
Пермяк героически погиб 2 февраля Фото:

В ходе проведения СВО героически погиб житель штурмовик из Нытвенского округа Владимир Южанин. Об этом сообщили в официальном сообществе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«Рядовой Владимир Южанин служил в отделении захвата штурмовой роты. Он погиб в ходе выполнения боевой задачи 2 февраля. Выражаем глубочайшие соболезнования семье, родным и близким погибшего защитника Отечества. Разделяем с вами боль утраты», — сообщили в администрации.

Церемония прощания с бойцом пройдет 9 марта. Она состоится в Доме творчества по адресу: станция Чайковская, ул. Коробейникова, 2.

Владимир Южанин
Владимир Южанин

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ходе проведения СВО героически погиб житель штурмовик из Нытвенского округа Владимир Южанин. Об этом сообщили в официальном сообществе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». «Рядовой Владимир Южанин служил в отделении захвата штурмовой роты. Он погиб в ходе выполнения боевой задачи 2 февраля. Выражаем глубочайшие соболезнования семье, родным и близким погибшего защитника Отечества. Разделяем с вами боль утраты», — сообщили в администрации. Церемония прощания с бойцом пройдет 9 марта. Она состоится в Доме творчества по адресу: станция Чайковская, ул. Коробейникова, 2.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...