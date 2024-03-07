ХМАО стал лидером по расселению аварийного жилья

ХМАО вошел в топ-3 регионов по расселению аварийного жилья. Округ занял первое место, а за ним встали Республика Саха и Пермский край, сообщило правительство Югры.
«Лидеры по площади расселенного жилья: Югра — 761,9 тысячи квадратных метров, Республика Саха (Якутия) — 731,7 тысячи квадратных метров, Пермский край — 658,4 тысячи квадратных метров», — написало правительство в telegram-канале. Работа по расселению в России ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
По словам правительства ХМАО, фонд развития территорий активно занимается вопросом переселения граждан из аварийного жилья. В 2024 году на эти цели в регионы было перечислено 4,5 миллиарда рублей.
Ранее правительство ХМАО рассказало, что в 2023 году округ оказался на третьем месте среди регионов страны по темпам улучшения жилищных условий граждан. Уточняется, что до конца года из аварийного жилищного фонда должны были переехать более 2,5 тысячи жителей округа. Всего за полтора года новые квартиры в регионе получили 14 тысяч человек.
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