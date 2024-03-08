Пьяный водитель из Челябинской области насмерть сбил пешехода в Башкирии. Видео

09 марта 2024 в 12:36 Размер текста - 17 +

Схожий по ориентировке автомобиль задержали на границе двух регионов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пьяный житель Челябинской области 8 марта вечером в Белокатайском районе республики Башкортостан насмерть сбил мужчину, который шел по краю дороги. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «[ДТП произошло] вчера около десяти часов вечера в Белокатайском районе на 16 км автодороги Новомуслюмово-Ермаши-Карлыханово… За рулем оказался 28-летний житель Челябинской области», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Мужчина шел по краю проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП, пешеход от полученных травм скончался на месте до приезда скорой. Водитель с места аварии уехал. Весь личный состав Госавтоинспекции Башкирии был ориентирован на задержание машины с повреждениями, характерными для наезда на человека. Ориентировку также направили в Госавтоинспекцию Челябинской области. Схожий по ориентировке автомобиль задержали на границе двух регионов. За рулем оказался 28-летний житель Челябинской области. Мужчина был пьян. Медицинское освидетельствование показало 0,402 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе. Место ДТП он оставил потому, что испугался, добавили в пресс-службе ведомства.

Пьяный житель Челябинской области 8 марта вечером в Белокатайском районе республики Башкортостан насмерть сбил мужчину, который шел по краю дороги. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «[ДТП произошло] вчера около десяти часов вечера в Белокатайском районе на 16 км автодороги Новомуслюмово-Ермаши-Карлыханово… За рулем оказался 28-летний житель Челябинской области», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Мужчина шел по краю проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП, пешеход от полученных травм скончался на месте до приезда скорой. Водитель с места аварии уехал. Весь личный состав Госавтоинспекции Башкирии был ориентирован на задержание машины с повреждениями, характерными для наезда на человека. Ориентировку также направили в Госавтоинспекцию Челябинской области. Схожий по ориентировке автомобиль задержали на границе двух регионов. За рулем оказался 28-летний житель Челябинской области. Мужчина был пьян. Медицинское освидетельствование показало 0,402 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе. Место ДТП он оставил потому, что испугался, добавили в пресс-службе ведомства.