08 марта 2024
07 марта 2024

Пьяный водитель из Челябинской области насмерть сбил пешехода в Башкирии. Видео

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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, авария, разбитая машина
Схожий по ориентировке автомобиль задержали на границе двух регионов Фото:

Пьяный житель Челябинской области 8 марта вечером в Белокатайском районе республики Башкортостан насмерть сбил мужчину, который шел по краю дороги. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«[ДТП произошло] вчера около десяти часов вечера в Белокатайском районе на 16 км автодороги Новомуслюмово-Ермаши-Карлыханово… За рулем оказался 28-летний житель Челябинской области», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Мужчина шел по краю проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП, пешеход от полученных травм скончался на месте до приезда скорой. Водитель с места аварии уехал.

Весь личный состав Госавтоинспекции Башкирии был ориентирован на задержание машины с повреждениями, характерными для наезда на человека. Ориентировку также направили в Госавтоинспекцию Челябинской области. Схожий по ориентировке автомобиль задержали на границе двух регионов.

За рулем оказался 28-летний житель Челябинской области. Мужчина был пьян. Медицинское освидетельствование показало 0,402 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе. Место ДТП он оставил потому, что испугался, добавили в пресс-службе ведомства.

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Пьяный житель Челябинской области 8 марта вечером в Белокатайском районе республики Башкортостан насмерть сбил мужчину, который шел по краю дороги. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «[ДТП произошло] вчера около десяти часов вечера в Белокатайском районе на 16 км автодороги Новомуслюмово-Ермаши-Карлыханово… За рулем оказался 28-летний житель Челябинской области», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Мужчина шел по краю проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП, пешеход от полученных травм скончался на месте до приезда скорой. Водитель с места аварии уехал. Весь личный состав Госавтоинспекции Башкирии был ориентирован на задержание машины с повреждениями, характерными для наезда на человека. Ориентировку также направили в Госавтоинспекцию Челябинской области. Схожий по ориентировке автомобиль задержали на границе двух регионов. За рулем оказался 28-летний житель Челябинской области. Мужчина был пьян. Медицинское освидетельствование показало 0,402 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе. Место ДТП он оставил потому, что испугался, добавили в пресс-службе ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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