09 марта 2024
08 марта 2024

На пожаре в пермской деревне погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Веселые старты МЧС. Курган, пожарные, мчс россии
На место пожара были направлены шесть спасателей Фото:

В деревне Семичи Пермского края при пожаре погиб человек. Сообщение о возгорании поступило утром 10 марта, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального МЧС России.

«Сообщение о пожаре в деревне Семичи Краснокамского округа поступило 10 марта в 05:56. Пожар потушен до прибытия спасателей. К сожалению, есть погибший», — сообщили в ведомстве.

Площадь пожара составила два квадратных метра. На место происшествия были направлены шесть человек личного состава и две единицы техники. На данный момент проводится проверка, устанавливается причина возгорания.

В МЧС просят быть внимательными и осторожными при обращении с огнем. При пожаре следует немедленно сообщить в пожарную охрану по номеру «101», указать адрес и место возникновения огня, а также эвакуировать людей.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В деревне Семичи Пермского края при пожаре погиб человек. Сообщение о возгорании поступило утром 10 марта, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального МЧС России. «Сообщение о пожаре в деревне Семичи Краснокамского округа поступило 10 марта в 05:56. Пожар потушен до прибытия спасателей. К сожалению, есть погибший», — сообщили в ведомстве. Площадь пожара составила два квадратных метра. На место происшествия были направлены шесть человек личного состава и две единицы техники. На данный момент проводится проверка, устанавливается причина возгорания. В МЧС просят быть внимательными и осторожными при обращении с огнем. При пожаре следует немедленно сообщить в пожарную охрану по номеру «101», указать адрес и место возникновения огня, а также эвакуировать людей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...