На пожаре в пермской деревне погиб человек

В деревне Семичи Пермского края при пожаре погиб человек. Сообщение о возгорании поступило утром 10 марта, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального МЧС России.
«Сообщение о пожаре в деревне Семичи Краснокамского округа поступило 10 марта в 05:56. Пожар потушен до прибытия спасателей. К сожалению, есть погибший», — сообщили в ведомстве.
Площадь пожара составила два квадратных метра. На место происшествия были направлены шесть человек личного состава и две единицы техники. На данный момент проводится проверка, устанавливается причина возгорания.
В МЧС просят быть внимательными и осторожными при обращении с огнем. При пожаре следует немедленно сообщить в пожарную охрану по номеру «101», указать адрес и место возникновения огня, а также эвакуировать людей.
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