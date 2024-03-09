На пожаре в пермской деревне погиб человек

10 марта 2024 в 09:21 Размер текста - 17 +

На место пожара были направлены шесть спасателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В деревне Семичи Пермского края при пожаре погиб человек. Сообщение о возгорании поступило утром 10 марта, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального МЧС России. «Сообщение о пожаре в деревне Семичи Краснокамского округа поступило 10 марта в 05:56. Пожар потушен до прибытия спасателей. К сожалению, есть погибший», — сообщили в ведомстве. Площадь пожара составила два квадратных метра. На место происшествия были направлены шесть человек личного состава и две единицы техники. На данный момент проводится проверка, устанавливается причина возгорания. В МЧС просят быть внимательными и осторожными при обращении с огнем. При пожаре следует немедленно сообщить в пожарную охрану по номеру «101», указать адрес и место возникновения огня, а также эвакуировать людей.

В деревне Семичи Пермского края при пожаре погиб человек. Сообщение о возгорании поступило утром 10 марта, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального МЧС России. «Сообщение о пожаре в деревне Семичи Краснокамского округа поступило 10 марта в 05:56. Пожар потушен до прибытия спасателей. К сожалению, есть погибший», — сообщили в ведомстве. Площадь пожара составила два квадратных метра. На место происшествия были направлены шесть человек личного состава и две единицы техники. На данный момент проводится проверка, устанавливается причина возгорания. В МЧС просят быть внимательными и осторожными при обращении с огнем. При пожаре следует немедленно сообщить в пожарную охрану по номеру «101», указать адрес и место возникновения огня, а также эвакуировать людей.