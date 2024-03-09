Вахтовик из ХМАО перевел мошенникам более полумиллиона рублей

10 марта 2024 в 13:01 Размер текста - 17 +

Мужчина обналичил деньги с кредитной карты и отправил на счет мошенников Фото: Стас Этвеш © URA.RU Вахтовик из Когалыма (ХМАО) поддался на уловки мошенников и оформил на свое имя кредиты. Сумму 650 000 рублей он перевел на счета злоумышленников, а затем обратился в полицию. «В дежурную часть ОМВД России по городу Когалыму обратился 21-летний житель, работающий на одном из предприятий города вахтовым методом. Молодой человек оформил в нескольких банках кредиты, обналичил деньги с кредитной карты и перевел злоумышленникам более 650 тысяч рублей», — сообщили на сайте УМВД России по ХМАО-Югре. Обманутый вахтовик поделился, что ему сначала позвонил сотрудник «Госуслуг» и сообщил, что мошенники пытались взломать его аккаунт для оформления кредитов. Затем с ним связался лжеполицейский и убедил оформить займ в банке. Пострадавшему даже предоставили липовую справку о закрытии всех кредитов, но информация в банковских приложениях была другая. Только тогда мужчина понял, что его обманули. Врач Сургутской окружной клинической больницы за четыре дня перевела мошенникам почти семь миллионов рублей. При этом женщина несколько раз проходила технику безопасности от подобных действий, но поняла, что ее обманывают, только когда перевела злоумышленникам крупную сумму денег.

Вахтовик из Когалыма (ХМАО) поддался на уловки мошенников и оформил на свое имя кредиты. Сумму 650 000 рублей он перевел на счета злоумышленников, а затем обратился в полицию. «В дежурную часть ОМВД России по городу Когалыму обратился 21-летний житель, работающий на одном из предприятий города вахтовым методом. Молодой человек оформил в нескольких банках кредиты, обналичил деньги с кредитной карты и перевел злоумышленникам более 650 тысяч рублей», — сообщили на сайте УМВД России по ХМАО-Югре. Обманутый вахтовик поделился, что ему сначала позвонил сотрудник «Госуслуг» и сообщил, что мошенники пытались взломать его аккаунт для оформления кредитов. Затем с ним связался лжеполицейский и убедил оформить займ в банке. Пострадавшему даже предоставили липовую справку о закрытии всех кредитов, но информация в банковских приложениях была другая. Только тогда мужчина понял, что его обманули. Врач Сургутской окружной клинической больницы за четыре дня перевела мошенникам почти семь миллионов рублей. При этом женщина несколько раз проходила технику безопасности от подобных действий, но поняла, что ее обманывают, только когда перевела злоумышленникам крупную сумму денег.